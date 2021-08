Ibovespa sobe puxado por Petrobras; Oncoclínicas estreia em queda

O opera em alta nesta terça-feira, 10, com a recuperação do petróleo e resultados corporativos ofuscando preocupações fiscais e relacionas à variante delta. Às 10h30, o principal índice da B3 subia 0,18% para 123.234 pontos.

Com a segunda maior participação do índice, a Petrobras (PETR3/PETR4) avança cerca de 1%, em linha com a valorização do petróleo no mercado internacional. Em Londres, o petróleo Brent, referência para a política de da estatal, sobe 1%, após acumular queda de 10% desde a última semana. A desvalorização vinha sendo puxada por temores sobre o nível da demanda em meio a uma crescente oferta, com o acordo para aumento de produção entre membros da OPEP.

No mercado local, investidores também repercutem dados de inflação e a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgados nesta manhã. Em julho, o IPCA acelerou de 0,53% para 0,96%, ficando acima das expectativas de 0,94% de alta. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 8,99%. Na ata, o Copom, assim como fez em seu comunicado, reforçou a necessidade de novas altas de juros para a ancoragem das expectativas de inflação para 2022.

Na , os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 chegaram a subir logo após a divulgação do IPCA, mas pouco tempo depois passaram a operar no campo negativo.

Na ponta do Ibovespa, as da Embraer (EMBR3) lideram as altas, subindo 3,11%, após a empresa anunciar o pedido de 16 novas aeronaves E175 para a SkyWest para operar na rede Delta Airlines. Com entrega prevista para 2022, a venda foi firmada em contrato de 798,4 milhões de dólares.

Com a segunda maior alta do índice, as units do BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) sobe 2,8%, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre. No período, o banco teve líquido ajustado de 1,72 bilhão de reais no segundo trimestre, representando um crescimento de 74% na comparação anual. O resultado foi o melhor de sua história. O otimismo com os balanço vinha desde a última sessão, quando os papéis fecharam em alta de quase 4%.

Fora do Ibovespa, as ações da Oncoclínicas (ONCO3) estreiam em queda de 2,77%, após a empresa ter movimentado 3 bilhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Na oferta, as ações haviam sido precificadas a 19,75 reais, abaixo do piso da faixa indicativa de 22,21 reais.