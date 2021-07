Ibovespa sobe puxado por Vale em véspera de resultado do 2º tri

O sobe nesta quarta-feira, 28, com investidores digerindo os últimos resultados do segundo trimestre enquanto esperam pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Às 10h25, o principal índice da B3 subia 0,77% para 125.580 pontos.

Com a maior participação do Ibovespa, as da Vale (VALE3) sobem 1,5%, antes da empresa divulgar seu resultado trimestral nesta noite. O otimismo com os números por vir tem como base o balanço de uma das principais concorrentes da mineradora, a Rio Tinto, que saiu acima do esperado, com dados de vendas fortes. Segunda empresa com maior peso, a Petrobras contribui para a alta do índice, operando em alta de 1%. No radar, está a valorização do petróleo, que sobe após queda nos estoques dos Estados Unidos.

A maior alta do Ibovespa, no entanto, estão com as ações da Weg (WEGE3), que disparam 6%, após a companhia de motores e tintas ter mais do que dobrado seu líquido em resultado do segundo trimestre para 1,13 bilhão de reais. O lucro superou até mesmo as estimativas de 796 milhões de reais. O balanço foi divulgado nesta manhã.

As ações do Santander (SANB11), que também reportou resultado antes do início do pregão, sobem 1,5%. O banco foi o primeiro dos quatro grandes a apresentar balanço do período, dando a base para que os papéis do Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) sigam o movimento de alta.

Fora do Ibovespa, as ações do TC (TRAD3, ex-TradersClub) disparam 12% em sua estreia na B3. Em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a empresa levantou cerca de 700 milhões de reais. Outra ação que estria nesta quarta é a da Armac (ARML3), que disparam 14%, após as ter saído no topo da faixa indicativa, a 16,63 reais.