Com NY, Ibovespa sobe pelo 4º dia seguido; dólar cai para R$ 5,62

Quadro geral do dia:

sobe 0,34%, para 120.700 pontos

Dólar comercial cai 0,75%, cotado em 5,62 reais

EUA: Dow Jones tem alta de 0,90%, S&P 500 sobe 1,11%, e Nasdaq avança 1,31%

Índice pan-europeu STOXX600 fecha em alta de 0,45%

Acompanhando o desempenho das Bolsas no exterior, o Ibovespa subiu pelo quarto pregão seguido nesta quinta-feira, 15, em 120.453 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones superou pela primeira vez na história o patamar dos 34.000 pontos após dados de vendas no varejo e emprego virem melhores do que o esperado. O S&P 500 também renovou recorde ao registrar hoje alta de mais de 1%. No mercado de câmbio, o dólar comercial acompanhou o movimento internacional de maior busca por risco e caiu contra o real, no terceiro dia no negativo.

"Os mercados no exterior continuam muito fortes, com dados econômicos surpreendendo para cima tanto nos EUA quanto na Europa. Estamos em um cenário de crescimento global sincronizado, ao passo que as preocupações em relação à inflação americana diminuiu, com o mercado acreditando que o aumento de preços vai ser temporário", disse Roberto Attuch, CEO e fundador da Ohmresearch.

Tal ambiente, comenta Attuch, levou os juros dos títulos do governo americano de mais de 1,7% do fim do mês passado para a casa dos 1,55% hoje, o que tem contribuído com a melhora do humor dos investidores e ajuda a explicar o movimento dos mercados.

"Isso explica um pouco o fato de o real estar apreciando frente ao dólar e a Bolsa brasileira se mostrar tão calma apesar do cenário político complicado, em meio às incertezas sobre o Orçamento", apontou.

"O mercado brasileiro está muito atrelado ao internacional", afirmou Gustavo Bertotti, economista-chefe da Messem Investimentos. No entanto, ele aponta que, por questões domésticas, o índice não consegue superar a barreira dos 120 mil pontos. "Não há consistência para sustentar a marca, principalmente diante do impasse do Orçamento", disse.

O prazo para que o presidente sancione o Orçamento de 2021 expira em uma semana, no dia 22 de abril e ainda não há consenso entre Congresso e equipe econômica sobre o tema.

O presidente Jair Bolsonaro tenta encontrar meio-termo para aprovação do texto, que foi classificado como “impraticável” por analistas. Segundo informações do jornal O Estado de S.Paulo, Bolsonaro ouviu de Arthur Lira, em reunião nesta terça-feira, que o Parlamento não aceita vetos à proposta orçamentária. Na outra ponta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria novamente ameaçado abandonar o cargo caso o texto seja sancionado como está.

Para além do Orçamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 também fica no radar do governo. O STF confirmou em votação ontem a decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a instalação da CPI. A Comissão vai investigar a atuação do governo federal durante a pandemia e os repasses feitos a estados e municípios para o enfrentamento da .

Alguns analistas temem que a CPI seja um ruído político que atrapalhe a condução da pandemia. A crise, a propósito, não para de avançar no Brasil, que registrou 3.459 mortes por Covid-19 e 73.513 novos casos confirmados nesta quarta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde.

Destaques de

No Ibovespa, as ações da Hering (HGTX3) dispararam 28,13% e lideraram os ganhos, após a companhia ter informado, ontem à noite, que rejeitou uma proposta da Arezzo (ARZZ3) para combinação de negócios. Fora do índice, os papéis da Arezzo avançaram 8,35%.

Com a alta hoje de HGTX3, os papéis atingiram o maior patamar de fechamento desde 4 de março de 2020, movimentando um volume financeiro de 674,9 milhões de reais, ou quase nove vezes acima da média móvel diária dos últimos 21 pregões (em 76,5 milhões de reais).