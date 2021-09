Ibovespa sobe quase 2% com menor tensão política e exterior positivo

O fechou o pregão desta segunda-feira, 13, em alta de 1,85%, a 116.404 pontos. O movimento ocorre em meio ao tom positivo do mercado internacional e ao alívio das tensão em Brasília, após uma semana de turbulências políticas. No mercado de câmbio o dólar seguiu sua desvalorização contra outras moedas e caiu 0,84%, a 5,224 reais.

Mesmo com a perspectiva de um cenário turbulento até as eleições do ano que vem, a percepção do mercado foi de que o cenário político está um pouco mais calmo nesta segunda, o que ajuda a a retomar tração.

“Os protestos contra Bolsonaro foram de baixa adesão, e o presidente não entrou em novas polêmicas neste final de semana. Isso pode ser visto como positivo já que o mercado espera um avanço da agenda política em Brasília”, disse Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital.

A reforma administrativa deve ser pautada nesta semana, mas o principal foco será a votação da PEC do parcelamento dos precatórios. A grande questão é se a proposta será mantida dentro ou fora do teto dos gastos – principal âncora fiscal do País.

Segundo a Bloomberg, o governo quer negociar com o Congresso uma alteração no texto da PEC dos precatórios para resolver o impasse no Orçamento de 2022. A mudança estabeleceria um teto para despesas com precatórios.

A questão do Orçamento de 2022 se torna mais urgente diante do avanço da inflação, que pressiona as contas do governo. As expectativas do mercado para inflação apresentaram uma nova alta para 2021 e 2022 segundo o Relatório Focus divulgado nesta manhã. Para este ano, a mediana das projeções subiu de 7,58% para 8%. Já para 2022, as estimativas romperam o patamar de 4%.

Nos Estados Unidos, onde a inflação também vem superando as estimativas do mercado, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,76%, enquanto o S&P 500 subiu 0,24%. Já o índice Nasdaq caiu 0,07%, em meio à cautela antes da divulgação do índice de ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), previsto para esta terça-feira. Com maior participação de empresas de tecnologia, o índice costuma ser mais favorecido por estímulos monetários. Com o início da retirada de estímulos via compra de ativos, o tapering, pelo Federal Reserve, uma inflação acima do esperado pode fazer com o que o movimento seja mais intenso.

Destaques da bolsa

Em uma sessão marcada por fortes altas, a ação da Méliuz (CASH3) estendeu sua valorização pelo terceiro pregão seguido, disparando 12,8% e encerrando na liderança do Ibovespa.

Na vice-liderança do índice, ficou as do Banco Pan (BPAN4), que subiram 9,45%, após ter anunciado a aquisição de participação majoritária na Mobiauto, maior plataforma digital de compra e venda de veículos independente do país. Ainda na ponta positiva, CVC (CVCB3), Yduqs (YDUQ3), Banco Inter (BIDI4) e Lojas Americanas fecharam com respectivas altas de 9,30%, 8%, 7,37% e 7,27%.

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) estiveram entre as grandes responsáveis pela alta de hoje, avançando mais de 3%. A forte valorização da estatal ocorre após a desmobilização da greve dos caminhoneiros e com alta de 1% do petróleo brent como pano de fundo. Do mesmo setor, a PetroRio (PRIO3) subiu 2%.