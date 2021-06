Ibovespa bate 128 mil e renova recorde com sinais de retomada econômica

O sobe nesta terça-feira, 1, acompanhando o otimismo global sobre a recuperação econômica. No Brasil, o PIB do primeiro trimestre, divulgado nesta manhã, reforçou a melhora das expectativas sobre a economia doméstica. Às 11h40, o principal índice da B3 subia 1,39% para 127.894 pontos. No início do pregão, o Ibovespa chegou a bater 128.295 pontos, renovando sua máxima histórica.

Segundo o IBGE, o Brasil cresceu 1,2% na comparação com o quarto trimestre, superando a mediana das estimativas de mercado. No consenso da Bloomberg, a expectativa era de alta de 0,9%. O resultado foi puxado pelo consumo empresarial e por investimentos.

"O plano do [ministro da Economia Paulo] Guedes de aumentar a demanda privada via investimentos está dando certo e o ajuste liberal em curso parece ter ganhado tração. Com a melhora da vacinação a expectativa é de melhorar ainda mais nos próximos trimestres", disse André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

Na Europa, índices de gerente de compras (PMIs) também surpreenderam positivamente, com quase todos saindo superando expectativas. Na Zona do Euro, o PMI industrial bateu 63,1 pontos ante estimativas de 62,8 pontos. Já na Alemanha, o PMI industrial ficou em 64,4 pontos, também acima do esperado. Nos Estados Unidos, o PMI industrial acelerou de 61,5 para 62,1 pontos.

Os sinais de forte recuperação da economia global também tem impulsionado o mercado de commodities. Nesta manhã, o petróleo brent bateu 70 dólares por barril, o maior patamar desde maio de 2019, enquanto o WTI alcançou a máxima desde outubro de 2018. Na , as da Petrobras (PETR3/PETR4) reagem à valorização e sobem quase 3% nesta manhã, ajudando a impulsionar o Ibovespa. Com menor participação no índice, a PetroRio (PRIO3) avança mais de 4%.

Mais cedo, as ações da Vale (VALE3) chegaram a subir mais de 2%, seguindo a valorização do minério de ferro, que teve voltou a registrar forte alta na China. Mas, logo após os primeiros minutos de pregão, os papéis perderam força, com o fato relevante divulgado pela companhia em que informa sobre a paralização das operações de Sudbury, na província canadense de Ontário. Segundo a mineradora, os trabalhadores recusaram um acordo coletivo. Apesar da queda das ações da vale, os papéis das siderúrgicas Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR4), seguem embalados pela valorização do minério de ferro.

Na bolsa, a sessão é de forte altas. Na liderança do Ibovespa, as ações da Ultrapar (UGPA3) disparam 7%, seguida pela alta de 5,4% dos papéis da Embraer (EMBR3). Cogna (COGN3) e Lojas Americanas (LAME4) aparecem na seuência, subindo mais de 3%, conforme cresce o otimismo com a economia local.