Ibovespa recua com temores sobre gasto fora do teto e dólar supera R$ 5,60

O abriu em forte queda nesta quinta-feira, 21, refletindo as incertezas locais sobre a possibilidade de o governo furar o teto de gastos para viabilizar o aumento de gastos com programas sociais. Às 10h40, o principal índice da B3 caía 1,25%% para 109.408 pontos, enquanto o dólar subia 1,29 %, sendo negociado a 5,634 reais.

Entre as moedas emergentes, a performance do real só não é pior do que a da lira turca, que despenca frente ao dólar em meio a políticas monetárias controversas impostas pelo presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Por aqui, as preocupações se concentram no Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Família, só que com mais gastos. Para cumprir o desejo do presidente Jair Bolsonaro de aumentar o benefício para 400 reais algumas saídas são estudadas. Uma delas seria deixar 30 bilhões de reais fora do teto ou antecipar a revisão do indexador do teto de gastos, previsto para 2026.

As preocupações sobre a sustentabilidade fiscal do país também exerce grande pressão sobre as curvas de juros. Nesta manhã, o DI com vencimento em 2025 sobe mais de 50 pontos-base, enquanto o DI para 2031 já precifica os juros a mais de 12%.

"Para emprestar dinheiro para o governo, o mercado olha muito a relação dívida/PIB. Quando coloca mais benefícios sociais sem a contrapartida de redução de despesas, que viria por meio da reforma administrativa ou outras reformas, essa relação cresce. É igual o mercado privado. Se alguém tem mais dívida, paga mais juros, já que é mais arriscado", explica Leo Paiva, economista do BTG Pactual digital em morning call desta manhã.

Segundo o ministro Paulo Guedes, haveria espaço para bancar o aumento do programa social para 400 reais, caso fossem aprovadas no Congresso a reforma do imposto de renda e a PEC dos Precatórios. No entanto, a PEC, que seria votada nesta quinta, foi novamente adiada, adicionando ainda mais incertezas para os negócios do dia.

O mercado internacional tampouco contribui para aliviar a tensão da bolsa brasileira. No exterior, os principais índices de recuam, com a volta temores sobre o setor imobiliário chinês, após a Evergrande ao tentar levantar dinheiro com a venda de ativos e adiar o pagamento de dívidas, que somam 300 bilhões de dólares. Outro motivo de cautela são os níveis de preços das ações americanas. Na véspera, o Dow Jones voltou a renovar sua máxima história, embalado por resultados corporativos, depois de 2 meses sem atingir a marca.

No radar dos investidores ainda estão os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos. Divulgado nesta manhã, o número ficou em 290.000, quebrando a menor patamar desde o início da pandemia pela segunda semana consecutiva.

Destaques

Na bolsa brasileira, as ações da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, é a principal responsável pela queda do índice. Nesta manhã, a mineradora cai cerca de 3%, acompanhando a desvalorização do minério de ferro na China, com preocupações sobre o nível de produção de aço no país. A queda da commodity também pressiona as siderúrgicas brasileiras, com CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) caindo mais de 3%.

O Banco Inter (BIDI11), que chegou a subir na última sessão, lidera as perdas, caindo mais de 4%. Com medo de uma guinada populista do governo, investidores também reduzem suas participações na Petrobras (PETR3/PETR4), que recua mais de 1,7%, enquanto a petroleira privada PetroRio (PRIO3) opera em leve alta de 0,63%.

Na ponta positiva, menos de 10 das mais de 80 ações do Ibovespa operam em alta. Entre elas, somente uma supera 1% de valorização, as da Getnet (GETT11), que avançam 4,19%. Os papéis da empresa tem apresentado forte valorização desde sua estreia na B3, no início desta semana. No último pregão, porém, o ativo liderou as perdas, com investidores realizando lucros.