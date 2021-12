Ibovespa tem maior alta desde abril de 2020 com PEC dos Precatórios

O fechou o pregão desta quinta-feira, 2, em forte alta de 3,66%, aos 104.446, com investidores repercutindo a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. O mercado de câmbio também reagiu positivamente, ainda que de forma mais tímida, com o dólar fechando o dia em queda de 0,19%, a 5,660 reais.

A proposta libera espaço fiscal em 2022 para o pagamento de 400 reais do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, por meio de uma manobra no cálculo da regra do teto de gastos. A aprovação é vista como positiva pelo mercado, que temia alternativas piores para as contas públicas caso a PEC não fosse aprovada. O texto agora volta para a Câmara, para que os deputados analisem as mudanças feitas no Senado.

Nem mesmo os dados do PIB do terceiro trimestre, que apontaram nova retração de 0,1%, tiraram o ânimo da . A expectativa era de leve crescimento de 0,1% e, na comparação anual, a expansão foi de 4%, abaixo dos 4,2% projetados pelo mercado.

O exterior também deu força ao Ibovespa. Nos Estados Unidos, os três principais índices encerraram o dia com fortes altas: o Dow Jones avançou 1,82% enquanto o S&P 500 subiu 1,42%. O índice de tecnologia Nasdaq ficou com a alta mais branda do dia e, ainda assim, avançou 0,83%.

O movimento foi de correção após as quedas de ontem, que reagiram à identificação do primeiro caso da variante ômicron em território americano.

No mercado europeu, os impactos da ômicron foram precificados somente hoje, já que as bolsas já estavam quando os índices americanos viraram para queda, na véspera. Por lá, o Stoxx 600 fechou em queda de 1,15%, com destaque para o índice Dax, da Alemanha, que caiu 1,35% após o país implementar novo lockdown para não vacinados.

Destaques da bolsa

Na bolsa brasileira, as da Braskem (BRKM5) voltaram a liderar as altas e dispararam 9,51% após sua controladora, a Novonor (ex-Odebrecht) comunicar que voltou a avaliar uma oferta pública de ações para venda de participação. A Braskem informou ainda que aprovou 6 bilhões de reais em antecipados, de 7,54 por ação.

Ainda no setor do petróleo, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) avançaram 8,33% e 7,02%, respectivamente, no dia em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a Opep+, decidiu manter o plano de aumento da produção no ritmo de 400.000 barris por dia para janeiro de 2022 mesmo com a chegada da variante ômicron.

Já a Sabesp (SBSP3) avançou 8,07%, com investidores na expectativa do julgamento sobre a constitucionalidade do novo marco do saneamento básico que entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) hoje.

Na ponta negativa, as varejistas continuara, liderando as quedas após ficarem entre as maiores baixas de novembro. Americanas (AMER3) caiu 3,01%, seguida por Lojas Americanas (LAME4) e Grupo Soma (SOMA3), que recuaram 2,55% e 2,09%, respectivamente.