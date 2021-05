Ibovespa toca 123 mil pontos mas perde força e fecha perto da estabilidade

Após superar 123.000 pontos na máxima do dia, o perdeu força nos últimos minutos do pregão desta terça-feira, 18, e fechou o dia perto da estabilidade, com leve alta de 0,03%, aos 122.979 pontos. Ainda assim, o índice garantiu o quarto pregão consecutivo de ganhos, sustentado pelas altas nos papéis da Vale (VALE3) e dos grandes bancos, que conseguiram blindar o Ibovespa do cenário de cautela que dominou o dia nas bolsas americanas.

Na bolsa, as da Vale -- que detém a maior participação do índice -- voltaram a ser negociadas no campo positivo e avançaram 1,01%, dando suporte ao índice. Os papéis tiveram alta com ajuda do minério de ferro, que subiu nesta madrugada na China.

As siderúrgicas CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM3) tiveram ganhos de 1,65%, 1,30% e 0,75%, respectivamente, após terem subido mais de 3% no pregão da véspera. Vale destacar que a alta de CSN também responde ao pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações da CSN Cimentos, apresentado nesta manhã.

“Com a força das commodities, o Ibovespa chegou próximo de romper a resistência dos 123.000 pontos. Isso pode abrir espaço para renovar a máxima histórica [de 125.076,63 pontos] ainda em maio. Alguns poréns que continuam no radar são o ritmo de vacinação, o andamento das reformas administrativa e tributária e a CPI da Covid-19”, afirma Paulo Duarte, economista da Valor Investimentos. Embora esteja no radar do mercado, a CPI não tem feito na bolsa.

Enquanto a retomada econômica impulsiona as commodities e levanta a bolsa brasileira, nos Estados Unidos ela é motivo de receio com a inflação. Isso porque o rendimento dos títulos americanos de 10 anos -- convencionado como o principal indicador das expectativas sobre a inflação americana -- voltou a subir, chegando a 1,644%.

Os mercados reagiram aos dados fracos sobre a construção de moradias nos Estados Unidos divulgados nesta terça. O número de novas construções iniciadas caiu mais do que o esperado em abril, provavelmente pressionado pela alta nos preços dos materiais.

Com os temores de inflação voltando a ditar o ritmo dos negócios, os índices americanos S&P 500 e Dow Jones fecharam o pregão em queda de 0,78% e 0,85%, respectivamente. O Nasdaq, que chegou a operar em alta se recuperando das últimas perdas, também virou para queda e registrou perdas de 0,56%.

Destaques

Entre os papéis com maior peso no Ibovespa, os dos grandes bancos também fizeram sua parte para levantar o Ibovespa, com destaque para as ações preferenciais do Bradesco (BBDC4), que subiram 1,60%. Na sequência vieram os papéis de Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11), que tiveram ganhos de 1,39% e 0,53%, respectivamente. Já o Itaú (ITUB4) registrou queda de 0,21%.

Em variação, os maiores destaques positivos foram as ações da Cielo (CIEL3) e os papéis ordinários da Eletrobras (ELET3), que avançaram 4,35% e 3,03%, respectivamente. “As ações de Cielo ficam com a maior alta do dia, beneficiadas pelo aumento de 18,8% nas vendas do varejo em abril, observado pelo Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) na comparação anual”, apontam, em nota, analistas da Ativa Investimentos.

Já a Eletrobras avançou na esteira da expectativa com a privatização da companhia. A votação da medida provisória que propõe a privatização da companhia elétrica está pautada para quarta-feira na Câmara dos Deputados, disse o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), em mensagem no Twitter. Os papéis preferenciais da Eletrobras (ELET6) subiram 2,33% no pregão.

Na ponta negativa, as ações da EzTec (EZTC3) lideraram as perdas do Ibovespa, caindo 4,79%, após analistas do Credit Suisse terem rebaixado sua recomendação de compra para neutra. Logo atrás, as ações da Minerva (BEEF3) caíram 3,56%, como resposta à suspensão por 30 dias de exportações de carne bovina na Argentina.

"A Athena, que é a divisão de América Latina da Minerva, tem cerca de 25% de sua receita vinda da Argentina", comenta Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro. Por outro lado, ele pontua que o impacto de 30 dias não deve ser grande nas operações da empresa. "A Minerva consegue suprir a exportação por meio de outras plantas, como as do Uruguai e Paraguai." Suas concorrentes JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) recuaram 2,82% e 1,08%, respectivamente.

Maiores altas Maiores quedas Cielo CIEL3 4,35% EzTec EZTC3 -4,79% Eletrobras ELET3 3,03% Braskem BRKM5 -3,65% Totvs TOTS3 2,60% Minerva BEEF3 -3,56%

Outro destaque do pregão foram as ações da rede de farmácias Pague Menos (PGMN3), que disparam 9,59% fora do Ibovespa, após a empresa anunciar a aquisição da ExtraFarma, que pertencia ao Grupo Ultra, por 600 milhões de reais. Na opinião de Pedro Serra, gerente de research da Ativa, a operação é positiva para ambas as empresas, ainda que o valor da venda tenha sido 40% do pago pelo Grupo Ultra em 2014.

"A expectativa é que a criação de sinergias possa fazer do business mais interessante para Pague Menos do que o mesmo fora para Ultrapar", afirma em nota. Segundo ele, a Ultrapar também deve se beneficiar da venda, "uma vez que a companhia cessará uma atividade onde vinha perdendo valor ao longo dos últimos anos e utilizará os recursos de modo a operar o mercado de óleo e gás de forma dedicada". As ações da Ultrapar (UGPA3) caíram 1,18%.

