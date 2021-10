Ibovespa zera ganhos com exterior e fecha estável antes de Copom

O perdeu força nas últimas horas do pregão desta quarta-feira, 27, e fechou em queda de 0,05%, em 106.363 pontos, após ter subido mais de 1% e superado os 108.000 pontos ao longo do dia. A piora do mercado local ocorreu em linha com as bolsas americanas, que perderam força, depois de terem batido recordes na última sessão, em meio a uma temporada de resultados melhor do que a esperada nos Estados Unidos.

Por aqui, investidores repercutiram os últimos balanços apresentados, mas a maior expectativa ficou para o fim do dia, com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que será divulgada às 18h30.

As estimativas para a taxa básica de juros é de uma alta entre 1 ponto percentual (p.p.) e 1,5 p.p., que poderia elevá-la em até 7,75% ao ano, o maior patamar desde 2017. Diante de uma inflação mais persistente e riscos fiscais, cresceram as projeções para um ajuste mais duro do que o de 1 p.p., como sinalizado na última ata do Copom. Ainda que parte do mercado veja a possibilidade de o Banco Central seguir o "plano de voo", a maior parte dos investidores acreditam em uma alta de 1,5 p.p., enquanto uma elevação de 1,25 p.p. é sustentada por alguns economistas.

Uma alta de juros mais forte do que a esperada pode ter efeitos positivos sobre o real, com a maior entrada de dólares em busca de ganhos na . Sem um consenso sobre a decisão do Copom, o dólar fechou em queda de 0,31%, a 5,555 reais. O movimento foi na contramão da valorização do dólar contra as principais moedas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo.

"A alta de juros já é algo esperado e a aversão ao Brasil, devido à questão fiscal. Não devemos ter um ajuste no câmbio, exceto se houver alguma surpresa no tom [do comunicado] do Banco Central ou um ajuste muito mais intempestivo", afirma Fernando Consorte, economista-chefe do banco Ourinvest.

Para Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, o tom do comunicado deve ser o mais importante para guiar o mercado nos próximos pregões.

“Esperamos uma alta de 1,5 p.p., mas a grande dúvida é em relação ao comunicado. O mercado quer entender se o Banco Central vai manter o ritmo de alta de 1,5 p.p. até janeiro ou vai reduzir o ritmo e aumentar o tamanho do ciclo de alta”, afirmou Zanlorenzi na Abertura de Mercado desta quarta-feira.