IFood aceitará PIX como pagamento a partir desta quinta-feira 

O IFood anunciou que aceitará PIX como forma de pagamento a partir desta quinta-feira, 6. Inicialmente, o pagamento por meio do PIX está liberado para algumas cidades, mas será ampliado para o todo o país nas próximas semanas. Segundo a empresa, a ideia é facilitar a vida dos consumidores tornando o pagamento mais prático de seguro.

Para utilizar o meio de pagamento no iFood basta selecionar a opção, sem necessidade de cadastro prévio e um código será gerado. Após copiá-lo, o cliente deverá entrar no banco de sua chave Pix e finalizar a transação, acessando “código QR ou QR code” e inserindo o código na função “Copia e Cola”.

O consumidor terá 5 minutos para fazer a conclusão e então ele será enviado à loja. Caso o pagamento não seja efetuado, o pedido ficará como ‘não realizado’. Para usar um novo meio de pagamento o consumidor terá que realizar o pedido novamente.

O meio de pagamento estará disponível nas cidades de Campinas, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Goiânia, Guarulhos, Salvador, Ribeirão Preto, Santo André, Maceió, Londrina, Florianópolis, Niterói, São Bernardo do Campo, João Pessoa, Belém, Uberlândia, Campo Grande, Manaus, Maringá e Natal. A expectativa é atingir todas as regiões do Brasil nas próximas semanas.

“Como referência no setor, estamos sempre buscando novas alternativas para facilitar a vida de todo nosso ecossistema, tanto parceiros como usuários e investindo cada vez mais em inovação. Além disso, o Pix chega também para possibilitar o acesso daqueles que não possuem cartões de crédito ou não querem comprometer seus limites” , afirmou Mauro Piazza, Diretor de Produtos do iFood.