IFood libera Pix como pagamento para todos os usuários

A partir desta segunda-feira, 17, o iFood aceitará o Pix como forma de pagamento para todos os usuários do aplicativo no país. O novo meio de pagamento foi desenvolvido com a Zoop, fintech de serviços financeiros.

Os clientes do iFood que quiserem aderir à nova funcionalidade terão a opção de escolher a transferência bancária via Pix ao final do pedido, na fase de pagamentos. Ao selecionar a opção, o aplicativo gera um código Pix, que deve ser utilizado no banco do cliente para a realização da transferência do valor do pedido para o delivery.

A pessoa tem até cinco minutos para concluir o pagamento e, se não for realizado neste período, o pedido será cancelado automaticamente no app. Segundo o iFood, o mecanismo garante maior segurança na operação, tanto para os clientes quanto para os restaurantes.

“ Para os clientes que preferem pagar pelo delivery de forma instantânea, o Pix será uma ótima alternativa, bem como também atenderá o público que não possui cartão de crédito ou não quer dispor de seu limite de compras" explica Alessandro Raposo, diretor de marketing da Zoop.