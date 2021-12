Imaginable Futures: investimento de R$30 mi foca em educação e diversidade

A doação por ela mesma não basta. Este é um dos entendimentos da organização filantropica Imaginable Futures, que atua no Brasil desde 2012, mas que no ano passado ganhou autonomia e equipe própria para o trabalho no País. Com isto, a organização passou a focar ainda mais nas necessidades da região e se basear nos princípios de justiça, equidade, diversidade e inclusão (JEDI).

Quer saber como se tornar um profissional especializado em ESG? Participe da Jornada Executivo de Impacto, inscreva-se gratuitamente aqui.

Após ter apoiado mais de 50 instituições nos últimos anos, a Imaginable Futures anuncia para 2022 um investimento de 30 milhões de reais por meio de investimentos de capital, doações ou financiamento de iniciativas específicas. As iniciativas beneficiadas estão sendo escolhidas conforme o impacto e o modo de trabalho.

“O nosso papel é identificar lideranças e pessoas que serão apoiadas e capacitadas transformar uma comunidade”, diz Fabio Tran, venture Partner e líder da Imaginable Futures para a América Latina. Segundo ele, a IF se baseia a partir de quatro pilares:

Reconexão de jovens na jornada de aprendizado por senso de identidade

Relação da escola com o território na qual está inserida

Assegurar a abundância de educação que represente a diversidade do Brasil

Garantir a influência de negros, indígenas e mulheres nas políticas públicas

Pensando nisto, neste ano, por exemplo, a IF atou em projetos como impulsiONar, uma iniciativa em parceria com a Fundação Lemann e BID Lab, e realizado pelo Quintessa e Instituto Reúna, que juntos se propuseram a oferecer soluções pedagógicas e tecnológicas para as redes municipais brasileiras para reduzir e prevenir lacunas de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática de estudantes do 6º ao 9º ano.

Com isto, US$ 2,36 milhões foram investidos e jovens foram ajudados a continuar os estudos em pleno distanciamento social, que trouxe ainda mais barreira de acesso e aprendizagem. "As iniciativas financiadas a partir deste programa alcançaram mais de 13 milhões de alunos e viabilizaram parcerias com 21 redes estaduais e 106 redes municipais”, diz Tran.