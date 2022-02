Imóveis da União estão à venda com descontos de até 66%

Durante o mês de fevereiro, a Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), que realiza a gestão de bens e direitos provenientes da União, disponibiliza para venda direta 300 imóveis com descontos de até 66%.

As ofertas estão disponíveis no portal EMGEA Imóveis, em parceria com o outlet imobiliário Resale. Os ativos podem ser adquiridos por venda direta de forma 100% online.

Os imóveis estão localizados em todas as regiões do Brasil, mas predominam nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, com valores entre R$ 17.721,00 e R$ 1.536.134,00, entre casas, apartamentos e lotes.

Uma das propriedades é um apartamento residencial na cidade de Mogi das Cruzes (SP), no bairro Jardim Marica, que tem 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, 45.69 m² de área privativa, 68.64 M² de área total e custa R$ 85.839,00, sendo 45% abaixo do valor de mercado.

"Com oportunidades de compra atrativas e diversos perfis de propriedades, proporcionamos a oportunidade de os cidadãos adquirirem imóveis com custo reduzido, também livrando a União das despesas decorrentes destes ativos sem perspectiva de uso, que podem gerar investimento, emprego e renda na iniciativa privada, além de dispormos de uma experiência mais agradável ao comprador, já que a venda é digital e prática”, afirma Fábio Rito, presidente da EMGEA.

"Nossa parceria com a EMGEA permite o acesso a imóveis com preços vantajosos e oportunidades únicas para quem quer realizar o sonho da casa própria ou gerar renda extra com o aluguel de um segundo imóvel adquirido,”, acrescenta Igor Freire, diretor de Receitas da Resale.