Veja qual foi o impacto da alta da Selic em cada tipo de empréstimo

A intensa alta da , de 2% ao ano, mínima histórica registrada em março do ano passado, para o atual patamar de 9,25% ao ano, deixou as dívidas mais caras. É o que apontam simulações feitas pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac) com base nas taxas médias cobradas em cada modalidade.

Enquanto no caso de dívidas mais curtas, como o cheque especial e o crédito rotativo, o efeito da elevação dos juros é menor, em dívidas mais longas, como o financiamento do carro e da casa, o impacto no bolso do consumidor é relevante.

Veja abaixo o quanto o consumidor paga a mais por dívidas com a Selic a 9,25% ao ano:

As taxas de juros são livres e estipuladas por cada instituição financeira.

Como existem variações expressivas entre as taxas cobradas por cada banco e por modalidade de crédito, a Anefac faz algumas recomendações:

- Pesquise sempre as taxa de juros e o Custo Efetivo Total de cada operação

- Evite comprometer boa parte do orçamento com dívidas

- Evite empréstimos de , que têm custos maiores

- Prefira linhas de crédito mais baratas como o crédito consignado com desconto em folha

- Evite entrar no rotativo do cartão e no cheque especial que possuem as maiores taxas de juros

- Não deixe dívidas crescerem mais por conta dos juros de mora e multas. Procure o credor e proponha uma renegociação do prazo e das taxas em condição que consiga pagar

- Se possível adie compras para juntar o dinheiro e comprá-las à vista evitando juros