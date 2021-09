Impacto do YouTube no PIB; precatórios na Câmara e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Minério de ferro em baixa, oferta pela Log-In e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam mistas à espera de dados da economia americana

Impacto do YouTube no PIB brasileiro foi de R$ 3,4 bi em 2020

Estudo inédito mostra também que plataforma gerou mais de 122 mil empregos no ano passado e se tornou parte da estratégia de desenvolvimento de pequenas empresas e negócios

Comissão da Câmara pode votar projeto que autoriza parcelar precatórios

A votação seria na terça-feira, 14, mas foi adiada por um pedido de vistas coletivo. Governo argumenta que pagar de uma vez pode comprometer o orçamento

Pandemia provoca boom de imóveis no interior e preços sobem até 109%

Levantamento em 65 cidades de São Paulo mostra vendas aquecidas e aceleração da busca por mais qualidade de vida

Devant quer levantar R$ 200 milhões em IPO de seu primeiro FII de tijolo

Fundo imobiliário terá foco inicial em galpões logísticos; data centers estão no alvo para próximos produtos

MSC quer assumir o controle da Log-In por meio de OPA

Empresa já entrou em contato com o Cade para que operação seja autorizada; da Log-In têm perdas de 20% desde meados de agosto

Estes são os postos de combustíveis populares e preferidos por brasileiros

Estudo da SoluCX aponta os postos de combustíveis mais populares, os com melhor avaliação de produtos e serviços, assim como as críticas

Política e mundo

IGP-10 recua 0,37% em setembro e acumula alta de 26,84% em 12 meses

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de setembro, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram recuo de 0,76%

França suspende 3 mil profissionais da saúde não vacinados contra covid

A obrigação de se vacinar contra a covid-19 entrou em vigor nesta quarta-feira, 15, para 2,7 milhões de profissionais de saúde na França

Mais de 70% de população da China já está imunizada contra covid

A China já vacinou de maneira completa mais de um bilhão de pessoas contra a covid-19

Seis ministros ligados a Kirchner decidem deixar governo Fernández

A manobra evidencia ainda mais a divisão entre os aliados de Fernández e o grupo ligado à vice-presidente, Cristina Kirchner

Ginastas Biles e Maroney criticam investigação do FBI sobre abuso sexual

"Não apenas o FBI não relatou meu abuso, mas quando finalmente documentou meu relato 17 meses depois, eles fizeram alegações totalmente falsas sobre o que eu disse", declarou a atleta McKayla Maroney

Enquanto você desligou…

Por que a série 'The White Lotus', da HBO, é a melhor da temporada

Em seis capítulos, série é um resumo das pautas e dos estereótipos do nosso tempo, mas tem o bom senso de não tratá-los como discurso, mas sim como base para uma comédia desconfortável

SpaceX: perdeu a decolagem do 1º voo com civis ao espaço? Assista aqui

Os quatro civis foram preparados em apenas seis meses antes de embarcarem na missão Inspiration4, sem a companhia de astronautas profissionais. Serão três dias no espaço

Investidor envia R$ 11 bilhões em bitcoin em um minuto e paga taxa de R$ 4

Movimentação gigantesca registrada no início da semana chama atenção e reforça eficiência da criptomoeda para grandes operações financeiras

ONU exigirá comprovante de vacinação para Assembleia Geral

O presidente Jair Bolsonaro, que tem dito que só vai se vacinar após todos os brasileiros serem imunizados, planeja viajar a Nova York para o fórum

Como funciona o projeto que prevê importação de carros usados no Brasil

Para o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), proposta baixará preços dos carros, mas indústria e órgãos do governo veem com ressalvas

Agenda

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

"Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho" – Jorge Paulo Lemann

Abertura de mercado

GOLL4) recebe investimento da American Airlines, PetroRio (PRIO3) lidera altas na B3 (B3SA3)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/3FgYLW3RCzs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash