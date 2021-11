Impeachment no Chile?; votação da PEC dos Precatórios e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira, 9, para começar o dia bem informado:

PEC dos Precatórios, BTG, Braskem e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam mistas à espera de dados de inflação; temporada de balanços segue como pano de fundo

Câmara do Chile aprova abertura de impeachment contra Sebastián Piñera

Processo diz respeito a acusações reveladas pela série de reportagens Pandora Papers, mas ainda vai a votação no Senado

A força do agro: porto de Itaqui, no Maranhão, bate todos os recordes

Aumento da produção de soja e milho na região Norte traz movimentação inédita em terminal portuário, que já cresceu 34% neste ano

BTG Pactual (BPAC11) renova recordes de receitas e líquido no 3º tri

Maior banco de investimento da América Latina tem captação de R$ 88 bilhões no período e chega ao total de R$ 942 bilhões ao fim de setembro

Se necessário, diretor do BC admite alta acima de 1,5 ponto para a

O diretor de Política Monetária ainda reforçou que o BC segue mirando a meta de inflação de 2022, embora o mercado pareça cada vez mais descrente

Gás de cozinha chega a R$ 140 em MT e gasolina já encosta nos R$ 8 no RS

Centro das tensões entre o governo e os caminhoneiros, o médio do diesel subiu 2,4% em uma semana, segundo a ANP

O mercado tradicional vai incorporar os criptoativos?

Os números mostram que os investidores têm interesse em buscar soluções reguladas, simplificadas e seguras para acessar os criptoativos

Evento online discute inovação na gestão pública a partir desta terça

Semana da Inovação 2021, capitaneada pela escola de administração Enap, terá palestras com nomes de peso como o fundador da Wikipedia, Jimmy Wales

Microsoft deve anunciar notebook de baixo custo e novos apps educacionais

As novidades serão apresentadas em um evento marcado para esta terça-feira, 9

Operadora da Starbucks abre vagas de trainee e não pede diploma

O programa será em parceria com a Gerando Falcões e vai focar na contratação de profissionais da periferia

Suspensão do orçamento secreto tem três votos a favor no STF

Os votos foram feitos na madrugada desta terça-feira, 9, por meio do plenário virtual da Suprema Corte

Ex-governador de Goiás Iris Rezende morre aos 87 anos

Internado desde agosto por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o político estava no Hospital Vila Nova Star, de São Paulo

China dá recompensa para descobrir origem de novo surto de covid

Com a nova onda de covid na China, milhões de pessoas foram colocadas em quarentena e regras mais rígidas para as viagens internas foram aplicadas

Lixão da moda? 40 toneladas de roupas se acumulam no deserto do Atacama

Mesmo que acessíveis, as peças "fast-fashion" podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente

As 10 melhores cidades para trabalhar em home office

Ranking feito pela consultoria WorkMotion mostra as 80 melhores cidades para o trabalho remoto; Brasil tem duas cidades na lista

Novo Família vai pagar R$ 130 a crianças de até três anos

Programa que vai substituir o Bolsa Família começa a ser pago em 17 de novembro em versão mais enxuta

