Impostos federais em atraso podem ser negociados com até 70% de desconto

Veja abaixo as indicações do advogado sobre formas de pagamento da modalidade, condições e passo a passo para negociar as dívidas:

Parcelamento

É possível parcelar a negocação, mas para isso é necessário um pagamento inicial equivalente a 4% do valor total das dívidas selecionadas. Esse valor de entrada também pode ser parcelado em até 12 meses. Já o saldo devedor poderá ser pago da seguinte forma:

Em até 72 meses para pessoas jurídicas, com possibilidade de descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 50% do valor total da dívida. Em até 133 meses, para pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil. Há a possibilidade de descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 70% do valor total da dívida. Para a transação que envolver débitos previdenciários, continua a quantidade máxima de até 60 parcelas.



Condições

Para aderir ao programa o governo irá avaliar a capacidade de pagamento do contribuinte considerando algumas condições:

Pessoa jurídica

Que tenha registrado impacto na capacidade de geração de resultados a redução, em qualquer percentual, da soma da receita bruta mensal de 2020 (com o início no mês de março e o fim no mês imediatamente anterior ao mês de adesão), em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo período de 2019.

Pessoa física

Que tenha registrado impacto no comprometimento da renda a redução, em qualquer percentual, da soma do rendimento bruto mensal de 2020 (com início o no mês de março e o fim no mês imediatamente anterior ao mês de adesão), em relação à soma do rendimento bruto mensal do mesmo período de 2019.

Como negociar

O procedimento de adesão inclui três etapas. Todas são feitas por meio do Portal Regularize.

A primeira etapa consiste em preencher a Declaração de Receita/Rendimento para a PGFN verificar a capacidade de pagamento do contribuinte e liberar a proposta de acordo. Caso o contribuinte seja apto, poderá realizar a adesão ao acordo.

Após a adesão, o contribuinte deverá pagar o documento de arrecadação da primeira prestação para a transação ser efetivada. Caso não haja o pagamento da primeira prestação, até a data de vencimento, o acordo será cancelado.