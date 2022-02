Independência financeira é sobre fluxo de caixa, diz Arthur Vieira

Nos últimos anos, o mercado dos imobiliários vem crescendo exponencialmente. Segundo dados apresentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), organização com vínculo ao Ministério da Economia, o volume de ofertas nesse tipo de fundo alcançou a casa dos R$ 24 bilhões no ano passado – apenas perdendo para o ano de 2020, quando atingiu R$ 25 bilhões. Este é o assunto tratado no novo episódio do programa FIIs em Exame, encabeçado e mediado pelo professor e consultor em , Arthur Vieira de Moraes.

O professor da Exame Academy traz uma reflexão muito importante sobre o papel dos FIIs na geração de renda e na busca pela liberdade financeira. “Muita gente que busca a independência financeira esquece que está relacionada ao fluxo de caixa – o quanto entra e o quanto sai. Se sai muito [dinheiro], vai ser muito pouco provável conseguir ter a independência financeira, de qualquer maneira. Se você tiver uma fonte de renda que venha dos investimentos e complemente a sua, já está ótimo. Agora, se você quer viver só dos investimentos, ajuste as suas contas para ter um gasto baixo porque se não vai ser muito pouco provável essa conta fechar”, afirma.

Dá para unir FIIs e trade?

É sabido que os FIIs, como são comumente conhecidos, são investimentos passivos, pois o rendimento é proveniente do aluguel de um imóvel e da sua valorização. Em outras palavras, é um tipo de investimento um tanto previsível, mas há quem esteja estudando e colocando em prática a possibilidade de fazer trading com esses fundos. Para Eduardo Becker, investidor, professor e filósofo convidado neste episódio do FIIs em Exame, a ideia com essa opção de investimento é permitir que você ganhe dinheiro com o seu trabalho [de análise dos melhores investimentos]. Ou seja, encarando o investimento como um ativo.

Existem diversas maneiras de interpretar a lógica dos investimentos, mas, para Becker, “o mercado financeiro é apenas o local onde você aloca [seu capital] para tentar escapar da inflação e, se possível, rentabilizar durante o processo”. O trading em si é uma atividade que exige certo conhecimento de mercado e capacidade analítica para lidar com as mudanças e oscilações comuns desse tipo de investimento. Arthur Vieira de Moraes questiona o que é necessário para aqueles que querem começar e “a primeira lição para quem quer fazer trading é controlar os riscos”, afirma Becker.

Uma realidade comum de quem quer começar a investir no trade é a ilusória sensação de que vai conseguir dinheiro fácil, ou que o montante dos rendimentos é enorme. Por esse motivo, é importante se planejar e, de preferência, usar parte do seu excedente financeiro para investir em FIIs. “Para mim, ganhar mais do que se perde. Isso é fazer trading”, afirma o professor Arthur Vieira de Moraes.

O trade obriga que o investidor insista em entender sobre o tema, principalmente para entender os pontos chaves para comprar ou não. “Na hora de comprar, o importa demais, depois que você comprou, ele não importa quase nada. O importante é não comprar caro. Agora, depois, se subir ou cair é pouco relevante porque é efêmero. Vai subir e vai cair. Chega alguns momentos que podem ser uma oportunidade de tomar alguma medida”, afirma o mediador do FIIs em Exame.

A consistência no trade é primordial, entendendo que os FIIs podem ser uma ferramenta para conservar o patrimônio e gerar renda – já que esse é um tipo de investimento perfeito para aqueles que querem conquistar uma renda extra ou para aposentados. Arthur Vieira comenta: “FIIs são um dos melhores ativos para renda passiva, com rendimentos mensais ininterruptos. Grande lugar para colocar quando se pensa em renda passiva”.

A dupla comentou sobre as oscilações no mercado. Claro, o mercado pode sofrer retrações e um imóvel pode desvalorizar ou valorizar. Para Arthur, é necessário assumir “pequenos prejuízos para ganhar grandes somas, o preço reflete o mercado”. Como o trading com FIIs é algo relativamente novo, é importante investir o excedente e ter consistência no trade. Pesquisar, acompanhar os números e gráficos é necessário para quem quer ter sucesso. "O mercado tem essa memória, reconhecimento de padrões alinhado a probabilidade e estatística'', pontua Arthur.

Afinal, o que são FIIs?

Seja para diversificar sua renda ou aumentar seu capital, muitos brasileiros têm buscado o universo dos investimentos. À primeira vista, investir pode parecer tarefa difícil por conta do medo com relação à perda de dinheiro. Porém, existem diversos perfis de investimentos e é importante que cada investidor descubra onde se encaixa. Dentro das possibilidades, o tipo de investimento chamado fundos imobiliários (FIIs) tem tido destaque nos últimos tempos como uma nova alternativa no mercado.Quando muitos pensam em investir no mercado imobiliário, remetem a compra de imóveis e na renda gerada a partir do aluguel de um empreendimento, mas essa não é a única forma de investir no setor imobiliário.

