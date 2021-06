Indicador de Buffett bate recorde e sugere sobrevalorização nos mercados

O indicador de mercado preferido do megainvestidor Warren Buffett subiu para uma alta recorde de 133% neste domingo, 13, sinalizando que as bolsas globais estão sendo negociadas acima do justo.

O “indicador de Buffett” busca entender se uma está cara ou barata medindo a relação entre a capitalização total das empresas listadas em um país e o seu produto interno bruto (PIB). Quando essa relação supera os 100%, é sinal de que as estão sobrevalorizadas.

A alta atual já supera a marca atingida pouco antes do estouro da bolha das empresas “ponto com”, no início dos anos 2000. Foi nesta época que Buffett escreveu um artigo para a revista americana Fortune dizendo que a proporção tinha certas limitações, mas que, ainda assim, era “provavelmente a melhor métrica individual” para entender o mercado e que deveria ter sido um sinal de alerta para a do início do século.

O rompimento da marca dos 133% foi destacado pelo editor Holger Zschaepitz, do jornal alemão Welt. O jornalista chamou a atenção para o fato de que o índice está sinalizando uma nova bolha nos mercados globais. Porém, o próprio Zschaepitz destaca que o indicador tem deficiências e pode não ser a melhor métrica para analisar o mercado neste momento.

Just to put things into perspective: All stocks now worth equal to 133% of global GDP, meaning Buffett indicator screaming BUBBLE! But maybe this time is different in an era w/negative real yields & upcoming exponential earnings growth in the tech sector. pic.twitter.com/wXFsYD8wdK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 13, 2021

Isso porque o indicador analisa a capitalização atual das empresas com números do PIB que, por definição, são divulgados com defasagem. Além disso, as leituras do PIB sofreram distorções importantes por conta das paralisações econômicas durante a pandemia, o que a torna uma base de comparação instável.

A alta valorização das ações também pode estar atrelada a um cenário de taxa de juros baixa ao redor do mundo – nos Estados Unidos, por exemplo, os juros estão próximos a zero desde o início da pandemia. Este é um fator que empurra os investidores na direção da .

Um último ponto a se considerar é a alta valorização das empresas de tecnologia durante a crise, em um momento atípico onde grande parte da população mundial ficou isolada. “Talvez o momento atual seja diferente [de uma bolha] considerando que estamos em uma era com rendimentos reais negativos e crescimento exponencial dos lucros no setor de tecnologia”, disse Zschaepitz.

Vale lembrar que o indicador de Buffett liga uma luz amarela no mercado, mas analistas não recomendam usá-lo unicamente como base para a tomada de decisão.