Índices de Wall Street reagem após dois dias de perdas

Wall Street se recuperou nesta quarta-feira após um declínio de dois dias, uma vez que a busca por de empresas que tendem a se beneficiar de uma economia em recuperação compensou a queda da Netflix após resultados decepcionantes na véspera.

As ações da Netflix caíram 7,4% depois que o maior serviço de streaming do mundo disse que a produção mais lenta de programas de TV e filmes durante a pandemia prejudicou o crescimento de assinantes no primeiro trimestre.

O Intuitive Surgical subiu 9,9%, à medida que seus resultados superaram as estimativas. "Tirando o Netflix da equação de hoje, é simplesmente um rali de base ampla", disse JJ Kinahan, estrategista-chefe de mercado da TD Ameritrade, acrescentando que as ações de tecnologia ainda têm espaço para disputar.

Analistas esperam que as empresas do S&P 500 registrem um crescimento nos lucros do primeiro trimestre de 30,9% em relação ao ano anterior, mostraram dados do Refinitiv Ibes.

Os resultados da Netflix frustraram as expectativas, mas a tecnologia continua sendo o principal foco do mercado.

"Os investidores se sentem mais confiantes nas perspectivas de crescimento dos lucros para tecnologia", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. "Eles preferem gravitar em torno da coisa certa, que agora são as ações de tecnologia."

O Nasdaq Composite subiu 1,19% a 13.950 pontos. O Dow Jones avançou 0,93% para 34.137 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,93% para 4.173 pontos.

Verizon caiu 0,4% depois de perder mais assinantes sem fio do que o esperado no primeiro trimestre. As ações da T-Mobile e AT&T subiram.