Inflação americana, Itaú, produção da Vale e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais oscilam sem uma direção definida na manhã desta quinta-feira, 10, enquanto investidores aguardam a divulgação do Índice de ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês). O indicador, capaz de alterar as perspectivas de alta de juros do Federal Reserve (Fed), será divulgado às 10h30.

A expectativa é de que o CPI de janeiro fique em 0,5%, subindo de 7% para 7,3% a inflação de 12 meses. O núcleo do CPI, uma das principais referências para as políticas do Fed, deve passar de 5,5% para 5,9%, segundo o consenso de mercado.

Números ainda mais fortes poderão desencadear ondas de aversão ao risco nos mercados globais, especialmente sobre setores de crescimento, mais dependentes de condições monetárias estimulativas.

Os rendimentos dos títulos americanos sobem nesta manhã e voltam a se aproximar da máxima desde 2019, refletindo alguma cautela antes dos dados americanos. Também serão divulgados nesta quinta os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos. O mercado espera por 230.000 ante 238.000 da semana anterior.

Balanço do Itaú

Além do cenário externo, segue no radar de investidores brasileiros a agenda de resultados do quarto trimestre.

O balanço mais aguardado do dia é do Itaú (ITUB4), previsto para após o encerramento do pregão. As expectativas, porém, não são tão otimistas, após o resultado do Bradesco, divulgado nesta semana, ter desapontado o mercado. As ações do Itaú vem de 4% de queda. O Bradesco (BBDC4) despencou mais de 8%.

A estimativa é de que Itaú apresente líquido de 6,70 bilhões de reais no quarto trimestre, segundo projeções colhidas pela Bloomberg antes do início da temporada de balanços. O banco teve lucro de 7,592 bilhões de reais no mesmo período de 2020.

Outros balanços

Alpargatas (ALPA4) e Multiplan (MULT3) também irão divulgar seus respectivos balanços nesta noite. Nesta manhã, executivos da Suzano (SUZB3) se encontram virtualmente com investidores para falar sobre o resultado divulgado na última noite. A companhia de papel e celulose teve 6,4 bilhões de reais de EBITDA ajustado e 4,8 bilhões de reais de geração de caixa operacional. O lucro líquido foi de 2,313 bilhões de reais ante prejuízo de 959 milhões de reais no trimestre anterior.

Produção da Vale

Para esta quinta ainda está previsto o relatório de produção e vendas da Vale (VALE), uma das maiores produtoras globais de minério de ferro. Os números servirão para investidores ajustarem suas expectativas para a data do balanço, no próximo dia 24.

Produção da Petrobras

A Petrobras (PETR3/PETR4) apresentou seu relatório de produção na última noite. A produção média de óleo, LGN e gás natural ficou em 2.704 Mboed, 4,5% abaixo do trimestre anterior. A menor produção ocorreu, segundo a empresa, “em função principalmente de paradas programadas em plataformas com elevada produção e do início da vigência do Acordo de Coparticipação de Búzios.”

A Petrobras informou que fechou 2021 com a maior produção média do pré-sal, que já representa 70% de toda sua produção.