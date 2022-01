Inflação ao produtor dos EUA, Dexco, Moura Dubeux e o que move o mercado

As bolsas internacionais operam próximas da estabilidade nesta quinta-feira, 13, ao aguardo de novos dados da economia americana, que serão divulgados nesta manhã.

O principal indicador do dia será o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de dezembro, que sairá às 10h30, nos Estados Unidos. A expectativa é de alta mensal de 0,4% e anual de 9,8%.

Números de inflação ao consumidor americano, que ficaram dentro das projeções na véspera, motivaram fortes altas no mercado global. A previsão é de que um efeito semelhante ocorra, caso o PPI não surpreenda para cima.

A dinâmica se desenha em meio às crescentes preocupações sobre a possibilidade de o Federal Reserve iniciar o ciclo de alta de juros antes esperado para conter a inflação.

Outro fator que tem elevado as apostas de aperto monetário nos Estados Unidos é a sólida recuperação do mercado de trabalho. No mesmo horário do PPI, investidores devem repercutir a divulgação dos pedidos semanais de seguro desemprego. Os números de pedidos, que chegaram a beirar 7 milhões no auge da pandemia, vêm se estabilizando em 200.000.

Enquanto aguardam pelos dados americanos, investidores brasileiros seguirão atentos ao balanço do IBGE sobre o crescimento do setor de serviços, que sairá às 9h. O consenso é de que o indicador, referente ao mês de novembro, revele uma expansão anual de 6,5% e mensal de 0,2%.

Dexco

A Dexco (DXCO3, ex-Duratex) anunciou seu programa de recompra de 20 milhões de para serem adquiridas no prazo de 18 meses. “A aquisição visa maximizar a geração de valor para o acionista,por meio da administração eficiente da estrutura de capital”, diz a empresa, em fato relevante. Os papéis da companhia acumulam queda de 32%, no período de um ano.

Moura Dubeux

A construtora Moura Dubeux (MDNE3) apresentou 341 milhões de reais em vendas em prévia operacional do quarto trimestre, 17,6% acima do registrado no mesmo período de 2020. A empresa totalizou 1,311 bilhão de reais em vendas, em 2021, o maior volume anual de sua história.

Banco Pan

A aquisição de 80% a Mobiauto pelo Banco Pan (BPAN4) foi concluída com sucesso. A operação, segundo o banco, “fortalece a estratégia digital e a presença do Pan no mercado automotivo,gerando engajamento dos clientes desde o início da jornada de aquisição de veículos, além de promover mais possibilidades de cross sell e fidelização dos lojistas parceiros”.