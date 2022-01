Inflação dos carros novos chega a quase 20% em 2021

O ano de 2021 foi marcado pelo movimento atípico e acentuado do aumento dos preços de carros novos e usados.

De acordo com o Monitor de Variação de Preços da KBB Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos, a inflação chegou a 9% para os carros 0 km no acumulado do ano até o final de dezembro.

Considerando apenas os modelos 2022, chega a 18,4%.

No caso dos usados, os automóveis que têm entre quatro e dez anos de uso subiram mais de 22% no período.

O último indicador do ano mostra que, em dezembro, a curva ascendente dos preços dos carros novos desacelerou, mas ainda registrou alta de 0,74% no período.

Os modelos 2022 tiveram alta de 1,52% em dezembro, em média.

Variação média de preços dos carros novos em 2021

Ano modelo Novembro Dezembro Acumulado 2021 Acumulado 2020 Média 1,51% 0,74% 9,03% 4,29% 2022 2,24% 1,52% 18,39% - 2021 0,07% 0,05% 6,57% 7,79%

Comparando com o comportamento dos preços observado ao longo de 2020, no ano passado, os veículos novos acumularam mais do que o dobro do aumento visto há dois anos, quando já havia sanitária, mas as dificuldades de produção ainda não provocavam grandes distúrbios entre a oferta e a demanda da indústria.

Enquanto os modelos 2021 (que eram os mais recentes ao final de 2020) subiram 7,79% naquele ano, os 2022 fecharam os últimos 12 meses com 18,39% de inflação.