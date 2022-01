Inflação na China e EUA, livro bege, Eletrobras e o que move o mercado

O mercado internacional sinaliza mais um dia de apetite por risco, com as principais bolsas de operando em alta na manhã desta quarta-feira, 12. Ainda repercute entre investidores as últimas declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que reafirmou seu compromisso em controlar a inflação em sessão realizada na véspera, no Senado americano.

Apesar das falas sobre a necessidade de um aperto monetário, as bolsas americanas fecharam o último pregão em alta, encerrando a sequência de cinco quedas consecutivas. O Nasdaq, que vinha de queda acumulada no ano de mais de 5%, subiu 1,41%. No Brasil, o teve seu melhor pregão do ano, firmando 1,80% de alta, puxado por ações de commodities.

Cenário favorável às principais companhias do país volta a se desenhar nesta quarta, com o petróleo subindo para acima de 84 dólares o barril e o minério de ferro voltando a fechar em alta na China.

Inflação chinesa

Na Ásia, a de Hong Kong subiu quase 3%, enquanto o índice de Xangai bateu quase 1% de alta. No radar dos investidores estiveram dados da inflação chinesa, divulgados ainda na última noite.

Os números saíram abaixo do esperado, com o Índice de ao Consumidor caindo 0,3%, em dezembro, ante expectativa de avanço de 0,2%.A inflação ao consumidor chinês fechou em 1,5%, em 2021, e ao produtor, em 10,3%. A inflação mais fraca, para economistas, pode abrir espaço para políticas de apoio econômico no país.

CPI

A inflação deve seguir como tema principal ao longo do dia, com a divulgação do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), às 10h30 (de Brasília). A expectativa é de que o CPI de dezembro fique em 0,40%, encerrando o ano em 7%. O dado pode jogar ainda mais pressão sobre o aumento de juros do Fed, caso saia acima das projeções de mercado.

Já próximo do fim do pregão, às 16h será publicado o livro bege, com informações sobre as condições e perspectivas econômicas reportadas pelos Feds distritais dos Estados Unidos.

Eletrobras

A Eletrobras (ELET3/ELET6) informou que pretende protocolar na CVM e SEC o pedido de oferta pública global de ações ordinárias e de ADRs no segundo trimestre de 2022. A oferta, diz a companhia, faz parte do plano de privatização.

Sequoia

A Sequoia (SEQL3), de serviços logísticos, aprovou o plano de recompra de até 6,075 milhões de ações, equivalente a 4,4% das ações emitidas pela empresa e 5% do free-float. Segundo a empresa, “valor atual de suas ações não reflete o real valor dos seus ativos combinado com a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BBAS3) lançou seu primeiro título social, de 500 milhões de dólares. A dívida tem vencimento em janeiro de 2029 e juro de 4,875% ao ano. Segundo o banco, a emissão está alinhada com os Social Bond Principles 2021 da ICMA, e “melhores práticas mundiais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU”.