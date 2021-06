Ações meme ganham popularidade com ajuda de influenciadores

Os Estados Unidos já estavam fazendo um péssimo trabalho com a educação financeira da população. E então surgiram as meme.

Com tanta demanda por conselhos, há um exército de influenciadores e empresas que disputam pessoas interessadas em saber sobre ações, orçamentos ou finanças — por vezes cobrando para isso.

Jackson Fairbanks, 20 anos, montou a Asset Entities em agosto passado com o irmão e dois amigos. No último ano, eles afirmam ter atraído mais de 150.000 membros no aplicativo de bate-papo Discord, incluindo uma equipe com mais de uma dúzia de moderadores pagos. Eles tentam atuar como um comitê de verificação de dicas e estratégias de investimentos.

“Muitas pessoas se juntam à nossa comunidade na tentativa de enriquecer rapidamente”, disse Fairbanks, acrescentando que a disparada das ações da GameStop e outros papéis que viralizam nas redes sociais convenceram gente comum de que é possível alcançar retornos instantâneos. “Mas sempre enfatizamos que, no mercado acionário, nada é garantido.”

Por mensalidades de até US$ 50, os assinantes ganham acesso a reuniões ao vivo, cursos e salas de bate-papo sobre ações e .

Com a facilidade de negociar ações gratuitamente pelo smartphone, houve um salto na procura por informações sobre investimentos e mercados, criando oportunidades para uma nova geração de influenciadores empenhados em preencher a lacuna na educação tradicional sobre esses temas. Não há regulamentação ou supervisão da qualidade das informações que estão sendo disseminadas.

A Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente nos Estados Unidos à Comissão de Valores Mobiliários, advertiu investidores sobre os perigos de colocar dinheiro em ações memes com base no que é postado nas redes sociais, ressaltando especificamente o potencial para manipulação de mercado online.

A Asset Entities faz postagens no Twitter com dicas sobre ações e posta frases sobre memes e sorteios no Instagram, rede social no qual seu perfil inclui a seguinte isenção de responsabilidade: “Nada aqui é aconselhamento financeiro”, é “puramente educação e entretenimento.”

Nos dias de hoje, os investidores precisam de US$ 1 ou menos para comprar frações de ações ou de criptomoedas por meio de plataformas como Robinhood e Cash App. E com um pouquinho mais de dinheiro, têm acesso a estratégias de maior risco como negociação de e margens.