Iniciativa promove encontros entre empresas para fomentar ESG

O World Observatory of Human Rights (WO), em parceria com o Pacto Global da ONU, desenhou uma série de iniciativas para incentivar de ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês) entre empresas brasileiras.

Dentre elas está a realização de encontros entre empresas com o objetivo de possibilitar parcerias com foco em ESG. Estão previstos 20 encontros entre 2021 e 2022, sendo 15 setoriais e cinco temáticos. Os encontros setoriais serão de agronegócio, saúde e farmacêutica, infraestrutura, energia e tecnologia. Já os encontros temáticos tratarão de temas como saúde mental e igualdade de gênero.

Dentre as ações previstas para 2022 está ainda a distribuição de documentários e programas de rádio com temas ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), série de metas definidas pela ONU a ser atingidas até 2030 para melhorar as condições de vida no planeta.

O WO já elaborou 19 documentários e seis séries com esses temas, que serão distribuídos de forma gratuita para 240 canais de TV brasileiros (entre canais abertos, fechados, comunitários e universitários). Parte do material será transformada em conteúdo de áudio, para distribuição gratuita para rádios comerciais e comunitárias.

O plano também prevê a criação de um escritório de voluntariado em São Paulo, que terá como objetivo apoiar projetos de instituições com auxílio de empresas parceiras. O escritório começa a operar no ano que vem.