Fundo reúne recursos de ex-alunos da FEA USP para investir em projetos sociais

Nos Estados Unidos, os endow­ments acadêmicos reúnem bilhões de dólares e ajudaram a forjar a cultura da filantropia no país. Lá, esses fundos gerem as doações de empresas e pessoas físicas, de modo a perpetuar seus recursos ao longo do tempo, e são tão tradicionais como as próprias universidades — o da Universidade Harvard, criado em 1974, administra 42 bilhões de dólares. No Brasil, o movimento chegou bem depois e agora começa a ganhar velocidade. A Lei dos Fundos Patrimoniais, que permitiu a criação dos endowments, acaba de completar dois anos, e as iniciativas se espalham pela sociedade.

Um dos exemplos mais recentes é o da Sempre FEA, um fundo patrimonial que reúne ex-alunos e alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA-USP. Fundada há um ano e meio por quatro ex-alunos de uma das instituições mais tradicionais do país, ela tem como objetivo angariar recursos para apoiar projetos de transformação social que envolvam a comunidade “feana”. No fim do ano passado, a Sempre FEA selecionou 23 projetos em áreas como empreendedorismo, excelência acadêmica, diversidade e inclusão para cerca de 250.000 reais.

A Sempre FEA foi inspirada no Amigos da Poli, um fundo de ex-alunos da faculdade de engenharia da USP, criado em 2011, que conta hoje com mais de 35 milhões de reais de patrimônio.

“A mensagem que passamos é que a Sempre FEA não nasceu para impor nada; estamos para agregar, retribuindo o que recebemos da FEA e da sociedade. É uma iniciativa que serve para fazer a ponte entre alunos, ex-alunos e professores”, diz Andrea Andrezo, presidente da Sempre FEA e uma das quatro fundadoras.

“Queremos ajudar a tirar ideias da comunidade do papel e conectar alunos e ex-alunos da instituição que estão dispersos.” O fundo conta com cerca de 200 voluntários, todos não remunerados, incluindo a diretoria e os membros de seus conselhos.