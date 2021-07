Início das Olimpíadas em Tóquio; balanço da J&J e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (21) para começar o dia bem informado:

Estreia da Desktop, Soma, Romi, Neoenergia e o que mais move o mercado

Mercado internacional retoma apetite por risco, com balanços corporativos ofuscando preocupações com variante delta

Brasil estreia nas Olimpíadas com goleada da seleção feminina de futebol

Lideradas por Marta, brasileiras vencem a partida por 5x0

Resultados da J&J: como a alta demanda por vacina impacta os números?

É esperado que gigante farmacêutica tenha faturado 22,7 bilhões no segundo trimestre do ano

Todos os tipos de câncer têm uma proteína em comum, indica estudo

Pesquisa mostra que todos os cânceres têm presença ou ausência de YAP, proteína que tem papel importante na formação de tumores

Nova era no Japão: qual país o mundo encontrará nas Olimpíadas?

Quando foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, o governo japonês tinha um objetivo claro: mostrar ao mundo o novo Japão. Sete anos e uma pandemia depois, tenta provar que isso ainda é possível

'Whatsapp' do Google quer desbancar Apple

Gigante de buscas quer voltar para o páreo dos apps de mensagens e cutuca rival por mais segurança

Proptech que reinventa papel do corretor, EmCasa recebe aporte de R$110 mi

A startup do ramo imobiliário levantou o valor em uma rodada que envolveu fundos como ONEVC, Maya Capital e Monashees

O estilo de liderança do novo presidente da Bayer Crop Science

Nova liderança da Bayer na América Latina, Maurício Rodrigues fala sobre novos desafios e a habilidade que mais vai utilizar no cargo

Arcor: com receita de R$ 1,3 bi no Brasil, CEO aposta em mais inovação

Aos 70 anos, a Arcor, dona da Tortuguita e 7 Belo, que se modernizar. Para isto, 80 milhões de reais são investidos no Brasil e Luis Alejandro Pagani, CEO global, detalha planos em entrevista exclusiva à EXAME

“Big Brother” das frotas, Cobli recebe aporte de US$ 35 mi do SoftBank

A startup brasileira, fundada em 2017, oferece um serviço de coleta e análise de dados que ajuda empresas a gerenciar suas frotas de caminhões e ambulâncias

Nova vertical: em sua maior aquisição, Creditas compra a Minuto Seguros

Com a aquisição da startup, que é pioneira em seguros digitais no Brasil, a fintech de crédito marca sua entrada no mercado de seguros

Sem espaço na agenda, Privalia suspende oferta em cenário competitivo

Mercado tem dúvidas quanto ao potencial de crescimento da companhia, diante das diversas formas de concorrência ao modelo de negócios

Política e mundo

Ministro da Educação defende retorno das aulas presenciais

Segundo o ministro Milton Ribeiro, “o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impactos negativos nesta e nas futuras gerações"

Doria assina decreto para diminuir emissão de CO2 em São Paulo até 2050

Algumas das indicadas por Doria incluem a substituição do consumo de combustíveis fósseis; o desenvolvimento de combustíveis avançados como o hidrogênio e a garantia das seguranças hídrica e alimentar

Evento presencial testa capacidade de retomada econômica de negócios em SP

A Expo-Retomada 2021 será o primeiro dos 30 eventos anunciados pelo Governo de São Paulo e que servirão de teste para a volta de atividades presenciais

Brisbane, na Austrália, será a sede dos Jogos Olímpicos de 2032

Brisbane se tornará a terceira cidade australiana a receber uma edição dos Jogos Olímpicos, depois de Melbourne em 1956 e de Sydney em 2000

Enquanto você desligou…

Boom no mercado de cards esportivos nos EUA

O mercado de cards esportivos de coleção está em alta nos últimos anos, mas o confinamento pela pandemia reacendeu o espírito colecionador e muitos se juntaram a este hobby

Milwaukee Bucks conquista título da NBA

Antetokounmpo é o destaque do triunfo sobre Phoenix Suns

Frase do dia

"Seu tempo é curto. Por isso, não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa" – Steve Jobs

