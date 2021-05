Inspirada em Elon Musk, startup oferece energia solar por assinatura

“Oferecer uma energia solar como serviço é o nosso diferencial. Não falo apenas da tecnologia, mas de seguir tendências de mercado que mostram que moradia como serviço, energia como serviço, entre outros segmentos, é algo que vai crescer, pois as pessoas não fazem mais questão da propriedade”, diz o fundador.

O investimento, ele diz, é limitado ao valor da assinatura mensal, algo em torno de R$300 considerando clientes com contas de luz de R$500. Por meio de um aplicativo, o usuário agenda uma visita técnica, seleciona o plano de acordo com o seu consumo de energia e monitora, em tempo real, a economia e a produção de energia pelas placas. A contratação acaba saindo bem mais em conta, tendo em vista que o investimento para ter uma estrutura de energia solar distribuída em casa parte de 25.000 reais, segundo Ferraz.

O processo burocrático para acesso ao crédito e o interesse do consumidor por adotar práticas mais sustentáveis também estimularam a criação da empresa, diz Ferraz. A estimativa é que o modelo de geração própria de energia resulte numa economia de 30% nas contas de energia, segundo a empresa.

Hoje, a startup tem 13 clientes, todos condomínios residenciais, no Distrito Federal e na cidade de Salvador. No início do ano, a startup abriu a plataforma para cadastros de usuários pessoa física. Já são cerca de 300 pessoas cadastradas e destas, 60 devem se tornar clientes até o final do ano. Entre os requisitos para a assinatura residencial, estão o fato de possuir uma casa, estar na região de atuação da empresa e ter uma conta de luz com valor mínimo de R$250.

“Sabíamos que para nos destacar no mercado, era preciso tecnologia", diz. Agora, mirando o cliente pessoa física, Ferraz diz que os contratos passarão a ser assinados em até uma semana, uma otimização de mais de três meses quando comparado ao prazo adotado pelos condomínios. “Temos neste momento toda a base para expandir em um segmento que acreditamos muito e que tem muito potencial”, diz.

Com a mais recente captação, a Solar21 irá praticamente dobrar o time de funcionários para 16 pessoas, sendo 7 contratações já após o final da oferta. O valor também será usado no desenvolvimento de tecnologias e na expansão da operação no segmento residencial em Campinas e outros municípios de São Paulo. “Nossa meta é atender cerca de 150 mil clientes residenciais até 2030”. A empresa também já analisa a possibilidade de uma abertura de capital (IPO) no futuro.

Do ponto de vista da sustentabilidade, a startup também olha para a redução das emissões de carbono. Com a geração solar, a empresa evitou a emissão de 50 toneladas de carbono nos últimos anos, o que equivale ao potencial de sequestro de carbono gerado por 200 árvores. “Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. E o mundo todo está na corrida por energias renováveis, e seguindo esse caminho nos movemos contra as fontes fósseis e ajudamos o país a se posicionar nesse momento tão importante e surfamos na onda da sustentabilidade”.

