INSS vai retomar prova de vida a partir de 1º de junho. Veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai retomar o bloqueio de pagamentos por falta de prova de vida de seus segurados. A obrigatoriedade do procedimento foi suspensa em março do ano passado, em decorrência da pandemia.

As regras para a retomada do recadastramento — a partir de junho — foram publicadas nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, por meio da Instrução Normativa (IN) nº 1.299.

Primeiramente, serão bloqueados os benefícios daqueles que foram convocados para fazer a prova de vida pela internet — por meio de biometria facial (selfie enviada pelo celular) — e não o fizeram.

A partir de 1º de junho, no entanto, os demais aposentados e pensionistas deverão retomar a prova de vida nas agências bancárias, mas de forma escalonada. Não é preciso correr às agências agora. Confira o calendário abaixo para comparecimento aos bancos.