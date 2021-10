Inteligência artificial pode reduzir emissões em óleo e gás

O segredo segundo o BCG, portanto, está em identificar e reduzir os impactos na cadeia de fornecedores e consumidores finais.

Para a consultoria, a inteligência artificial permite que empresas aproveitem dados de fornecedores e consumidores para criar modelos preditivos que estimam os níveis de emissões com mais precisão.

Desta forma, elas podem refinar suas estratégias de descarbonização ao realizar ações mais efetivas e monitorar os progressos com mais precisão.

Segundo o estudo, as emissões de escopo 3 podem ser responsáveis ​​por 90% ou mais de sua pegada de emissões total.

Além do mais, construir uma linha de base de emissões de escopo 3 confiável, de alta qualidade e granular e, em seguida, trabalhar com fornecedores e clientes para reduzir suas emissões é um problema analítico extremamente complexo.

No entanto, a pressão crescente para reduzir as emissões de GEE está forçando as operadoras - especialmente as grandes, devido às suas enormes pegadas de carbono - a buscar soluções com urgência.

“As emissões de escopos 1 e 2 são mais simples de serem mitigadas, com iniciativas operacionais e de eficiência energética, por exemplo. Já as de escopo 3 são de maior dificuldade – e é onde mais esforços devem ser aplicados. Com o apoio da IA, as empresas podem fazer análises mais avançadas e precisas, que ajudam na identificação das fontes e impulsionadores das emissões indiretas, e assim direcionar as estratégias e ações mais valiosas para atingir o objetivo de descarbonização. Tudo deve ser feito levando em conta as particularidades dos ativos energéticos da empresa, possíveis impactos financeiros das ações e a regulação vigente”, avalia Sinatura.

Além disso, para auxiliar as indústrias de óleo e gás que desejam começar a trabalhar de forma mais sustentável, o BCG preparou três recomendações:

Certificar-se de que os esforços de previsão de emissões sejam feitos em todas as operações de base, incluindo fornecedores e clientes. Levar em consideração todos os processos de produção e oportunidades de crescimento, não deixando que eles sobrecarreguem a meta de redução de emissões. Focar os esforços de redução em cenários que considerem melhorias no processo de produção e a vida útil esperada dos ativos utilizados. Essas iniciativas podem ser executadas rapidamente, mas devem ser economicamente sólidas. Integrar ferramentas digitais de redução à central de dados para gerar uma única fonte para os dados financeiros e de cadeia produtiva, tornando o sistema mais confiável. A estratégia pode servir de base para um programa de gestão de mudanças culturais e trabalhistas, permitindo uma tomada de decisão rápida e a redução de carbono mais ágil e eficaz.

Para Sinatura, estas ações influenciam toda a cadeia a trabalhar com dados. "A tecnologia ajuda a ter precisão na linha de base, em predições e mais. Isto traz eficiência e consistência no trabalho da empresa e da cadeia. Hoje 86% das empresa fazem esse trabalho em planilhas de Excel, quando isto se organiza há até redução de custos".

BCG na COP26

A consultoria é parceria exclusiva da COP26 e tem trabalhado diretamente com o governo do Reino Unido para gerar impulso em campanhas importantes, incluindo “Race to Zero” e “Race to Resilience”.

Assim, a companhia estima que, para evitar danos irreversíveis e cumprir as metas do Acordo de Paris, incluindo chegar ao net-zero até 2050, as emissões globais devem ser reduzidas pela metade até 2030.

Até 2050, o BCG estima que os investimentos globais precisam ser da ordem de US$ 150 trilhões para alcançar esses objetivos.