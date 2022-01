Inter (BIDI11) dispara mais de 14% com recomendação de compra do UBS BB

As units do Banco Inter (BIDI11) disparam mais de 14% por volta das 15h nesta sexta-feira, 7, e são o principal destaque positivo do após o banco UBS BB recomendar a compra dos papéis.

Em relatório divulgado nesta manhã, o UBS BB rebaixou o preço-alvo do Inter de 81 reais para 46 reais, mas elevou a recomendação de neutro para compra. Segundo os analistas, o corte no ocorreu diante do aumento do custo de capital do banco– que subiu de 12,9% para 14,1%. A mudança também reage às estimativas mais baixas de para o período entre 2021 e 2023.

Porém, mesmo com aumento do custo de capital, o UBS BB ainda vê um potencial de valorização (upside) de 30% para as units – os papéis encerraram o último pregão cotados a 23,15 reais. Como justificativa, o banco cita que o mercado não tem valorizado novas iniciativas. O banco destaca ainda que o ativo é negociado com um desconto em relação aos pares se considerado o valor de mercado por cliente.

Os analistas defendem que os riscos estão precificados. Além disso, “a possível abertura de capital do Inter nos Estados Unidos (que foi adiada) e o aumento da receita média mensal por cliente ativo (ARPAC) devem ser gatilhos [positivos] para a ação”, afirmam os analistas.

Vale lembrar que, no início da semana, o Inter despencou 13% após o UBS rebaixar as das fintechs Stone e PagSeguro para neutro.

O tom de recuperação no pregão desta sexta-feira é também impulsionado pela notícia de que a XP comprou a Modal em negócio envolvendo troca de ações. As units da Modal (MODL11) disparam mais de 40% e são o papel que mais sobe do Índice Small Caps.

