Inter fecha parceria com a Qualicorp e venderá planos de saúde pelo app

O Inter anunciou nesta segunda-feira, 28, que firmou uma parceria com a Qualicorp, administradora de benefícios de saúde. Desta maneira, os clientes do banco poderão contratar planos de saúde pelo celular.

A iniciativa permitirá aos mais de 11 milhões de clientes do Inter contratar os produtos do portfólio da Qualicorp de forma digital. No aplicativo, os clientes poderão escolher os planos coletivos por adesão de operadoras, como Amil, Bradesco, Grupo NotreDame Intermédica, Hapvida, SulAmérica e empresas do sistema Unimed, entre outras.

Caso não seja filiado a nenhuma entidade profissional, o consumidor poderá realizar digitalmente sua filiação a uma associação de classe.

Inicialmente, será possível se filiar a sete entidades, ligadas a profissionais liberais, servidores públicos, estudantes, consultores empresariais, administradores, advogados e bacharéis em Direito. A filiação às demais categorias profissionais, por enquanto, vai requerer suporte fora do aplicativo.

“A oferta de planos de saúde é um passo enorme, que vem reforçar a transformação que estamos promovendo no mercado. Poder oferecer assistência médica de qualidade, com justo, de forma transparente e com alguns cliques, mostra como estamos presentes no dia a dia das pessoas", afirma Paulo Padilha, presidente da Inter Seguros.

Atualmente, a Inter Seguros tem mais de 500 mil clientes segurados e 17 de seguros, que vão desde seguro para pet à compra de imóvel, até os tradicionais residencial, auto e vida.