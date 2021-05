Inter ou Pan? Os bancos digitais que valorizaram mais de 100% no ano

“Se a gente pensasse sete anos atrás, a ambição de ser um superapp não existia. Hoje, temos capacidade tecnológica e um acesso a serviços de terceiros que fazem aquele middle, que conectam nossos serviços com os clientes finais, e nosso front, muito baratos. A tecnologia permitiu que a gente pensasse em servir de maneira barata para o cliente e de maneira robusta.”

Menin destacou que o foco do Inter é ser uma empresa B2C (business to consumer) e que não há problema no fato de o cliente não ser correntista. “Ele usa nossas funcionalidades e depois vira correntista se fizer sentido para ele. Isso aumenta muito nosso mercado endereçável." Segundo o executivo, depois que a empresa oferece o serviço para o não correntista, oferecer algo para o não brasileiro é um passo.

Stone

Menin também comentou a estratégia de parcerias do Inter. Uma delas foi com a Wiz (WIZS3) na área de seguros, em 2019; nesta semana, foi anunciada uma com a Stone. As duas companhias anunciaram que a Stone vai realizar um investimento de até 2,5 bilhões de reais no banco digital. Com o acordo, a Stone passará a deter uma fatia de até 4,99% do Inter e terá direito a um assento no conselho de administração.

“Neste cenário dinâmico que vivemos no Brasil, temos de ser rápidos. Primeiro discutimos o serviço e depois veremos se envolverá equity. Tem de ser prático. O fator binário no Inter para fechar parcerias, envolvendo equities ou não, é a cultura e o desenvolvimento tecnológico. Temos de ser parecidos. Com a Stone, a gente tem um fit cultural.”

Ele destacou ainda que a Stone é a líder no mercado de pessoa jurídica no país em meios de pagamento e que o Inter é líder em pessoa física no mercado digital. Segundo ele, a conexão entre as duas empresas, que representam o varejo e o consumidor, é “espetacular” e algo nunca visto no país.

Planos do Pan

Em relação aos planos do Pan, Cadu Guimarães destacou que o banco está focado em ampliar a carteira de crédito, principalmente para o público das classes C e D. Inicialmente, a ampliação ocorrerá por meio de parcerias.

“Nós queremos ser plug and play e teremos vários canais espalhados pelo Brasil. Nós vamos prover o crédito, seja no balcão de uma farmácia, seja na hora de o cliente pagar uma conta de consumo.” Ele destacou ainda que o Pan tem ampliado o leque de serviços e produtos, como seguro, adquirência, saúde e até educação.

Na última semana, o Banco Pan firmou uma parceria com o aplicativo Guiabolso para antecipar aos clientes a operação da fase 2 do open banking, que será obrigatória a partir de julho. O objetivo é buscar desde já dados de clientes — com a devida autorização — para fazer ofertas personalizadas, principalmente nas linhas de crédito.