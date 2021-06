Inter pode levantar R$ 5,5 bi em follow-on com injeção da Stone

O Banco Inter anunciou nesta terça-feira, 15, que pretende fazer uma oferta subsequente (follow-on) de até 143.017.604 ordinárias (BIDI3) e 142.252.104 preferenciais (BIDI4), já considerando a emissão de units (BIDI11), formadas por duas ações preferenciais e uma ordinária.

O por unit foi fixado em 57,84 reais, representando um desconto de 9,8% em relação ao último valor de fechamento. Já as ações irão sair por 19,28 reais, descontadas em quase 11%. Levando em conta o lote adicional, a oferta poderá levantar 5,5 bilhões de reais.

De acordo com o fato relevante, o dinheiro arrecadado com a oferta deve ser destinado a acelerar o crescimento orgânico, com o lançamento de novos produtos. O banco também avalia potenciais aquisições estratégicas.

Como divulgado recentemente, a oferta terá a fintech Stone como investidor âncora, podendo entrar com até 2,5 bilhões de reais, sem exceder a participação de 4,99% no Inter.

De esforços restritos, o follow-on será destinado apenas a investidores profissionais, tendo direito de prioridade aqueles que já são acionistas do banco.

O encerramento do período de subscrição está previsto para o próximo dia 22, com as novas units e ações passando a ser negociadas na B3 em 28 de junho.

O follow-on será coordenado pelo Bradesco BBI (líder), Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan, UBS e BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame).

