Investe em Vale e siderúrgicas? O que esperar do minério de ferro e do aço

Os preços do aço estão em alta da Ásia à América do Norte, e a marcha implacável do minério de ferro rumo a um recorde se acelera em meio às apostas de recuperação econômica global.

São notícias que ajudam a explicar a forte valorização da Vale (VALE3) e de siderúrgicas como CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) nos últimos meses.

O mundo fora da China finalmente alcança os já fortes mercados do gigante de aço asiático, pois a retomada global impulsiona uma forte onda de compras que a produção não consegue acompanhar. Setores como manufatura e construção se expandem, e governos se comprometeram a esbanjar em infraestrutura enquanto mapeiam o caminho pós-pandemia de volta ao crescimento.

As carteiras de pedidos das usinas aumentam com clientes que buscam comprar aço após um ano de redução da produção e paralisação das fábricas. Além disso, as maiores mineradoras de minério de ferro têm enfrentado problemas operacionais, o que aperta um mercado que não se recuperou totalmente do choque de oferta há mais de dois anos.

Poder de precificação

Os preços da bobina laminada a quente, um produto de aço de referência, triplicaram na América do Norte em relação às mínimas da pandemia e também disparam na Europa. Na China, onde a demanda é sólida há um ano, o do aço é o mais alto desde 2008.

“Os prazos de entrega são muito, muito longos e algumas usinas dizem que estão vendendo para o terceiro ou mesmo quarto trimestre”, disse por telefone Tomas Gutierrez, analista da empresa de pesquisa Kallanish Commodities.

“Há otimismo sobre a demanda neste ano com a recuperação da Covid e muitos planos de estímulo. A demanda fora da China em abril é maior do que vimos em muitos e muitos anos.”

Valorização das matérias-primas

O minério de ferro mostra uma retomada repentina para níveis quase recordes. Os preços à vista estão a menos de 1 dólar do pico de 194 dólares a tonelada, já que siderúrgicas chinesas mantêm as taxas de produção em mais de um bilhão de toneladas por ano para atender ao consumo ainda crescente da economia aquecida.

Embora o governo chinês tenha estabelecido uma meta de reduzir a produção de aço neste ano, o objetivo pode ser difícil de alcançar com consumo tão forte.