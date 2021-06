O que a investida de Buffett em um banco digital brasileiro representa?

Com medidas de distanciamento social e restrição de circulação cada vez mais intensas, a demanda por serviços digitais cresceu exponencialmente durante a pandemia, acelerando ainda mais o processo de transformação digital que já estava em curso nos últimos anos.

Se, por um lado, diversos negócios fecharam as portas por não conseguirem atender às novas demandas da população em quarentena, o setor bancário caminhou no sentido oposto.

De acordo com o Banco Central, pelo menos 40 instituições financeiras iniciaram suas atividades em 2020. Este número é impulsionado, em grande parte, pelo boom das fintechs e bancos digitais no país.

No #28 episódio do podcast EXAME Agora, os especialistas Rodrigo Cury, head do BTG+, e João Arthur Almeida, analista e gestor de carteiras na Garín Investimentos e sócio da Slice, explicam o motivo dos bancos digitais ganharem tanta força nos últimos anos, chamando, inclusive, a atenção de grandes investidores internacionais. Ouça no link abaixo: