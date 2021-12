Investidor usa inteligência artificial para detectar green washing

Por Liam Vaughan

À medida que o investimento sustentável se torna mais popular em Wall Street, as empresas estão fazendo tudo o que podem para se apresentarem como ecologicamente corretas e gerenciadas com ética. Mas as classificações ambientais, sociais e de governança (ESG) das quais gestores de dinheiro dependem, nem sempre fazem um bom trabalho em eliminar os greenwashers – empresas que falam muito, mas não executam as necessárias.

Andy Moniz, cientista de dados, sediado em Londres, na Acadian Asset Management, diz que não só descobriu uma abordagem melhor, como também consegue ganhar dinheiro negociando com ela. Moniz está usando ferramentas sofisticadas como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para descobrir o que as empresas realmente estão fazendo. “Fiquei frustrado com o que os provedores de dados ESG estavam fazendo”, diz ele. “Muitas vezes, essas empresas estão apenas confiando em respostas sim ou não para perguntas como‘ Esta empresa tem uma política de direitos humanos?’. Esses dados estão extremamente desatualizados e ultrapassados”. Ele sentiu que poderia fazer algo melhor ao coletar esses dados por conta própria.

Uma investigação da Bloomberg Businessweek publicada em dezembro mostrou que, em vez de refletir os esforços de sustentabilidade das empresas, as classificações ESG tendem a se concentrar estritamente nos riscos para os acionistas. Portanto, uma empresa pode produzir altas emissões de carbono, mas ainda obter uma pontuação ESG decente se uma regulamentação mais rígida de seus negócios lhe parecer improvável. Moniz também está olhando principalmente para os interesses dos investidores em sua análise. Mas, mesmo com base nesse tipo de métrica, as classificações ESG ficam aquém, diz ele. (A Bloomberg LP, proprietária da Bloomberg Businessweek, vende classificações e dados de sustentabilidade para a indústria de investimentos.)

Na Acadian, fundo de aplicação quantitativa com mais de US$ 100 bilhões sob gestão, Moniz analisa resmas de dados sobre empresas para identificar riscos ESG que possam estar ocultos. Algumas delas não são convencionais: por exemplo, seu software pesquisa transcrições de executivos falando em reuniões de acionistas, conferências e chamadas de analistas em busca de sinais de evasão, imprecisão ou recusa em responder as perguntas. É uma abordagem baseada na literatura da psicologia.

Ele dá o exemplo de Albert Chao, presidente e CEO da Westlake Chemical Corp., com sede em Houston, que no início deste ano foi convidado por um analista para explicar a estratégia de descarbonização de sua empresa. “Esta questão é muito importante para a empresa, nossos funcionários e para o mundo todo”, respondeu Chao. “Queremos fazer a nossa parte tanto quanto pudermos. ... E eu sei que para chegar a emissões net zero é uma tarefa difícil. E muito trabalho está sendo feito nesse sentido. Mas acho que ainda há muitos avanços a serem feitos e estamos muito conscientes disso”. Essa resposta evasiva foi sinalizada pelo algoritmo da Acadian como uma “resposta negativa".

Em seguida, vem a mineradora russa, Evraz Plc, cujo então CEO, Alexander Frolov, foi questionado em agosto sobre como ele planejava reduzir a pegada de carbono da empresa. “Temos muitas oportunidades, digamos, de capturá-lo e utilizá-lo, o que não estamos fazendo no momento”, respondeu ele. “E eu acho que isso levaria a uma redução significativa do efeito estufa ... existem estratégias diferentes, mas há potencial em ambos os lados para reduzir as emissões de efeito estufa no futuro”. Isso, diz Moniz, é um exemplo clássico de imprecisão – algo que ele diz ser tristemente comum entre as empresas.

As empresas hoje colocam a maior parte de suas informações ESG em relatórios de sustentabilidade cuidadosamente redigidos, mas iscas também podem ser encontradas nesses relatórios, diz Moniz. Ele aponta para a empresa polonesa de eletricidade a carvão, Ze Pak, que afirmou em uma recente apresentação que em 2029 alcançaria a "neutralidade climática" – meta ainda mais ambiciosa do que net zero – sem fornecer quaisquer pistas sobre como planeja fazer isso. “Estamos à frente da meta de neutralidade climática da União Europeia (2050) em 20 anos”, declarou a empresa. Ze Pak, Westlake Chemical e Evraz não responderam aos pedidos de comentários.

Reconhecer os alertas quando eles estão bem na sua frente não é muito difícil. O desafio está em construir um sistema que possa vasculhar milhões de documentos de fontes de dados distintas, relacionadas a milhares de empresas, bem como treinar a si mesmo sobre o que procurar. Ainda mais difícil é traduzir as descobertas desse sistema em retornos de investimento. Antes da financeira, muitos investidores perceberam que títulos lastreados em hipotecas eram mais arriscados do que pareciam e ganharam dinheiro apostando contra eles. Não existe esse comércio direto para a lavagem verde porque, mesmo quando as empresas estão inflando suas credenciais de sustentabilidade, não há garantia de que suas ações irão cair. Na verdade, a história sugere que os hedge funds se beneficiaram ao erradas das quais investidores ESG querem distância.

Moniz e sua equipe se concentram apenas nas questões ambientais, sociais e de governança cuja análise sugere que contribuam para os resultados financeiros. “Nosso processo de investimento é puramente projetado para aumentar os retornos ajustados ao risco e, dessa forma, não tratamos ESG como algo diferente de qualquer outro conjunto de dados”, diz ele. É uma mentalidade que Moniz desenvolveu em Wall Street em empresas como Citigroup Inc. e Deutsche Bank AG, onde seu papel era rastrear lucrativos sinais de negociação em lugares que outros não poderiam procurar. Um projeto envolveu a construção de um portfólio que refletiu a negociação de executivos com ações de suas próprias empresas. Outro o viu comparando o tamanho das fotos do CEO nos relatórios anuais – e com que frequência eram atualizadas – como um teste de egocentrismo e, portanto, de qualidade de gestão. (Os resultados foram inconclusivos).

Moniz voltou sua atenção para o “G” em ESG para uma tese de doutorado em 2015, quando desenvolveu um programa que avaliava empresas pela linguagem usada no site de avaliação de empregos, Glassdoor.com. (No jargão corporativo, governança se refere a quão bem uma empresa é administrada internamente.) O estudo obtido, que foi publicado pelo Federal Reserve de Nova York, concluiu que empresas cujos membros da equipe estão satisfeitos e consideram seu trabalho desafiador terão desempenho melhor do que seus pares.

A Acadian pontua empresas em métricas, incluindo lavagem verde, cultura corporativa, relações de trabalho e se a gestão está focada no . Os dados são alimentados em um modelo de computador de grande porte que toma decisões sobre quais ações comprar e vender. As empresas mal administradas são rebaixadas, não porque sejam antiéticas, mas porque a análise de Moniz indica que o quartil com as melhores pontuações de governança superou os pares em 9% ao ano na última década. Os fundos Global Equity da Acadian retornaram 19,2% em 2020, superando o MSCI World Index em 3,3%.

Para aumentar suas chances de sucesso, a Acadian começou a se envolver com empresas para as quais identificou nas questões ESG. No ano passado, por exemplo, a Volkswagen AG foi indicada por um grupo de direitos humanos como tendo exposição a campos de trabalhos forçados na região uigur da China. Depois que a VW emitiu uma declaração negando o relatório, o algoritmo de Acadian vasculhou os documentos da empresa, relatórios da mídia, transcrições e fontes de dados alternativas para chegar a um gráfico detalhado de todos os seus fornecedores e clientes. A análise sugeriu que a VW ainda possuía um fornecedor remanescente da região – algo que a empresa disse que investigaria. A Volkswagen disse em um comunicado que "não encontrou nenhuma evidência" de trabalho forçado em sua cadeia de suprimentos na China e que "nenhuma peça" de qualquer empresa mencionada no relatório é utilizada em seus veículos. “Não se tratava apenas de ESG”, diz Moniz sobre o porquê da sinalização do potencial problema. “Se a empresa se envolvesse em um escândalo na imprensa, isso teria impactado o das ações.”

Os reguladores começaram a acordar para as deficiências das classificações ESG. As autoridades nos EUA e no Reino Unido estão introduzindo divulgações de sustentabilidade mais padronizadas. No mês passado, a Organização Internacional de Comissões de Valores, um grupo guarda-chuva para os reguladores do mundo, publicou um relatório criticando a "falta de transparência" do setor e propondo um maior escrutínio. Moniz não está preocupado que tais movimentos possam prejudicar a sistemática da vantagem da Acadian. “A questão-chave ainda é a mesma: quão confiáveis são as metas e compromissos das empresas”, diz ele. "Falar é fácil”.

