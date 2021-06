Investidores aumentam pressão para que IBM adote medidas de diversidade

Um primeiro sinal de mudança no sentimento ocorreu no ano passado. Uma proposta de relatório de diversidade na empresa de segurança de rede Fortinet recebeu 70% de aprovação em 19 de junho, data do feriado Juneteenth que representa a libertação de escravos no Texas em 1865.

A IBM divulgou dados de diversidade no primeiro semestre de 2020 e em outubro disse aos funcionários que, no futuro, relatará as informações anualmente, segundo comunicado. O relatório deste ano foi divulgado em abril, pouco antes da reunião anual e, portanto, não havia razão para se opor à proposta da Nia Impact, disse a IBM, acrescentando que a empresa divulgará mais detalhes em 2022.

Outra grande mudança foi o número de empresas dispostas a compartilhar publicamente dados detalhados sobre a força de trabalho por raça e gênero, que reportam anualmente à Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA. Essas informações são privadas, a menos que sejam divulgadas voluntariamente. Em uma enquete da Bloomberg com empresas do S&P 100 em junho de 2020, apenas 25 concordaram em divulgar o dado. Em outubro, esse número subiu para 68 empresas que estavam dispostas a divulgá-lo neste ano ou no próximo.

