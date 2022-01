Investimento de impacto: saiba como resolver problemas de forma lucrativa

Renata Faber

Em um país com tantas questões ambientais e sociais, provavelmente falamos pouco sobre investimento de impacto. Afinal, o que é isso?

Investimentos de impacto são aqueles que, junto como retorno financeiro, geram impacto ambiental e/ou social que podem de alguma forma ser mensurados. Empresas de impacto são aquelas que, com seu modelo de negócios, conseguem oferecer soluções para os problemas ambientais e/ou sociais vividos pela nossa sociedade.

Quando o setor privado consegue, de maneira lucrativa, escalar a solução desses problemas, o resultado pode ser transformador.

No nosso terceiro episódio da série ESG360, convidamos Paulo Batista, CEO e fundador do Alicerce Educação, a nos ensinar mais sobre o tema. Paulo dá uma aula não apenas sobre o que é uma empresa de impacto, mas também mostra isso na prática com o exemplo do Alicerce, cuja atuação busca melhorar a educação dos brasileiros e, como efeito colateral positivo, permite que mais pais e mães trabalhem fora de casa e se desenvolvam profissional e economicamente.

O vídeo está disponível no link abaixo: