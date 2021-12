Investimentos 2022: veja as recomendações do BTG para cada setor

O cenário econômico para o ano que vem ainda é incerto, mas uma coisa é inquestionável: com as eleições presidenciais (e um debate político intenso e polarizado) à frente, o mercado acionário – que já vem enfrentando turbulências nos últimos meses – deve apresentar ainda mais volatilidade em 2022.

Mas a política não será a única a responsável por preocupar mercados e investidores. Podemos adicionar nessa lista a situação fiscal do Brasil e a piora das expectativas com relação às principais variáveis macroeconômicas também.

De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada na última segunda-feira, 13 de dezembro, a previsão para o juro básico da economia em 2022, por exemplo, subiu a 11,50% ao ano. Já as expectativas para a inflação no próximo ano estão em 5,0% – cada vez mais longe do centro do intervalo da meta de 3,5% estipulada pelo Banco Central.

Apesar do cenário macroeconômico conturbado, o BTG Pactual vê espaço para que as brasileiras tenham um bom desempenho em 2022. Isso porque, além de valuations atraentes, o prêmio para manter ações aumentou para 4,6%, um dos níveis mais altos do passado recente.

“Embora 2022 seja inegavelmente um ano mais volátil, dados os níveis de valuation atuais, vemos espaço para as ações brasileiras terem um bom desempenho. Preferimos setores que tendem a ter um desempenho relativamente bom em um cenário de inflação e taxas mais altas, empresas de consumo que atendem a pessoas de alta renda, ações que ganham com a alta dos preços globais de energia e players positivamente impactados por um dólar mais forte em relação ao real”, diz o relatório Perspectivas Brasil 2022, divulgado pelo BTG Pactual para os clientes do banco no início desta semana.

Assinado por Carlos Sequeira, CFA, Osni Carfi e Bruno Lima, o documento também traz uma lista com os temas que devem influenciar o mercado de ações durante o próximo ano. São eles:

Aumento da inflação e das taxas de juros no Brasil;

Maior consumo dos grupos de alta renda;

Preços elevados do petróleo em todo o mundo;

Real mais fraco.

Com base nestas perspectivas, o BTG Pactual decidiu posicionar seu portfólio para 2022 de forma a equilibrar riscos e buscar oportunidades em cada um deles.

Para buscar uma proteção mais ativa contra o aumento da inflação, por exemplo, o banco sugere expor parte do portfólio à desenvolvedora de software Totvs (TOTS3). “Suas receitas são ajustadas automaticamente pela inflação passada. A empresa fornece aos seus clientes um serviço essencial e difícil de substituir, e o ticket médio é uma fração da receita dos clientes”, dizem os especialistas no relatório.

Já para proteger a carteira do aumento das taxas de juros, o BTG aposta nas empresas de serviços financeiro, como bancos e seguradoras. “Teríamos um grande banco de varejo (Itaú e/ou Bradesco) e uma seguradora (Porto Seguro) em carteira para capturar essa oportunidade”, afirmam.

Veja, abaixo, quais são as empresas selecionadas pelo BTG Pactual para 2022 em cada setor:

Agronegócio: Raízen e 3tentos

Materiais Básicos : Gerdau; CBA; Suzano e Vale

Financeiro: XP; Itaú; Porto Seguro

Alimentos & Bebidas: JBS

Saúde & Educação: Hapvida; GNDI; Anima e Cruzeiro do Sul

Varejo: Mercado Livre e Arezzo

Transporte, Infra, Bens de Capital: Randon; Santos Brasil; Localiza; Sequoia e Gol

Petróleo & Gás: Petrobras; 3R Petroleum; PetroRio e Braskem

Serviços Básicos: Energisa; Alupar e Eletrobras

Telecom: TIM; Desktop e Unifique

Tecnologia: Intelbras; Locaweb e Totvs

Construção Civil: Cyrela

Shoppings & Propriedades: Iguatemi; SYN e LOG C

