Investimentos ligados à inflação são a bola da vez, diz gestora da Sonata

Não são esses ativos que tendem a sofrer mais com o cenário de incerteza projetado para o ano que vem?

De fato, o desses ativos vem oscilando, mas é importante entender que isso não aconteceu por causa da situação das empresas, e sim por causa da conjuntura, do macro. Na verdade, as empresas aproveitaram os juros baixos para melhorar o passivo e estão saindo da menos alavancadas. Muitas cresceram em participação de mercado e conseguiram se modernizar nesse período. Ou seja: são empresas saudáveis e com corpo para gerar bons resultados.

Para o ano que vem, o melhor é escolher ativos em setores mais resilientes, como em energia elétrica, saneamento e agronegócio. É imortante ponderar, claro, que toda situação macro também impacta o micro. Houve pressão de custos em alguns setores em que as empresas não conseguiram repassar a inflação de forma mais ágil, e isso impactou as margens. Foi essa a decepção dos balanços do terceiro trimestre.

Até que ponto esse "macro" pode continuar impactando as empresas?

Se conseguirmos equalizar a questão do fiscal, amenizando a discussão da expansão de despesas do governo e da manutenção do teto de gastos, e se aprovarmos as reformas tributária e administrativa, então teremos uma dinâmica mais positiva para os juros. Assim como as ações caíram quando as expectativas para os juros mudaram, podemos ter o mesmo efeito de preços na descida da curva. O mercado exagera pra cima e pra baixo.

O mesmo vale para os fundos imobiliários, que tiveram uma reprecificação. É um momento interessante para olhar oportunidades nesse segmento, ainda mais com a dinâmica de reabertura "pós-covid" ficando mais clara. Os shoppings, por exemplo, estão tendo um movimento crescente, e isso é convertido em vendas e receita.

Dado que não temos certeza que essa equalização ocorrerá, como o investidor pode se proteger?

Para tirar a correlação local, um dos caminhos é o de alocação em ativos fora do Brasil. Por causa da deterioração do fiscal, da dinâmica de aceleração inflacionária e da atividade econômica perdendo ritmo, acabamos vivendo uma realidade muito própria. Isso causa uma contaminação de risco entre classes de ativos, e impede o investidor de diversificar riscos no mercado local. É o que chamamos de risco sistêmico.

Usamos, então, o orçamento de risco, que representa uma parte pequena da carteira, para em classes de ativos diferentes, como em venture capital e private equity. São investimentos com um tempo maior de maturação e relação de risco e retorno diferenciada.

Qual a composição ideal da carteira do investidor, pensando nesse cenário?

Pensando em uma carteira média, a parcela de renda fixa pode chegar a 60% do total, a renda variável pode ficar entre 25% e 30%, e o restante em investimento alternativo e hedge. Para o hedge, recomendamos uma alocação de 5% e com foco em ativos descorrelacionados, como dólar e ouro.

Para além das recomendações de composição da carteira, há um aspecto comportamental importante. Toda vez que o investidor notar que o mercado trabalha com noções muito claras de cautela ou de certeza, é hora de avaliar se esses sentimentos já estão no preço dos ativos. Momentos assim são ideias para parar, reavaliar, entender o cenário e lembrar dos seus objetivos, para evitar o ímpeto de entrar e sair dos investimentos de forma irracional.

