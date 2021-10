Investimentos: 3 livros para dar o pontapé inicial no mercado financeiro

Atualmente, quando ouvimos falar em investimentos, automaticamente o que vem à mente é dinheiro e tudo que está ligado ao mercado financeiro, não é mesmo? Mas existe um investimento que é essencial para quem quer começar a entender o mercado financeiro: a leitura e os estudos baseados em conteúdo de especialistas.

De acordo com o head da mesa de do BTG Pactual digital, Jerson Zanlorenzi, não existe investimento melhor que informação de qualidade. Foi pensando nisso, inclusive, que Zanlorenzi lançou a jornada Construindo Riqueza, em parceria com a EXAME Academy.

“Coisas que a gente aprende na vida (conhecimento) é o que ninguém nunca tira da gente. E quando a gente menos espera, aquela literatura, aquele ensinamento que tivemos, o conteúdo visto em um vídeo de especialista, faz toda a diferença”, diz o especialista.

Se você se interessa pelo mercado financeiro, provavelmente já procurou por algumas obras na internet. O que acontece é que ao pesquisar no site de buscas por "melhores livros de investimentos" aparecem obras que, por vezes, são complexas demais para quem está começando agora.

Isso faz o leitor achar que o mercado financeiro não é pra ele, já que os livros abordam temas mais difíceis e não tão interessantes para quem quer dar o primeiro passo para mudar a vida financeira.

“Eu sempre mantenho essa vida ativa de leitura. Quando você está lendo, acompanhando um vídeo ou vendo um morning call, você está investindo seu tempo. Gosto de meu tempo neste tipo de conteúdo, de informação, que agrega para minha tomada de decisão futura”, complementa Zanlorenzi.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, o especialista resolveu compartilhar seu conhecimento em uma imersão, com conteúdos exclusivos para um grupo VIP, para que qualquer pessoa consiga alcançar seus objetivos financeiros ainda mais rápido.

Além disso, pensando em ajudar quem procura por conteúdos para leitura, de qualidade, sobre investimentos, Zanlorenzi selecionou três livros que considera interessantes, em uma ordem já feita para quem está começando no mundo dos investimentos, para que tudo faça mais sentido na hora de colocar o conhecimento em prática.

Como Organizar sua vida financeira (Gustavo Cerbasi)

Esta obra de Gustavo Cerbasi – uma das maiores referências quando o assunto é educação financeira no Brasil - ajuda você a "arrumar sua casa”, no caso o seu bolso, para que você comece a ter sobra de caixa para poder investir.

“Às vezes vai parecer meio chato controlar as finanças, mas disciplina nos investimentos é igual dieta: guardar dinheiro e perder peso é pra quem tem disciplina, se não a conta não fecha”, diz Zanlorenzi.

O investidor inteligente (Benjamin Graham)

Leitura obrigatória para muitos estudantes das áreas de economia e administração, O investidor inteligente foi visto como “a bíblia" do mercado de . O autor dessa obra mais densa, em relação ao livro citado anteriormente, Benjamin Graham, foi o maior consultor de investimentos do século passado. Graham é considerado o pai do Value Investing.

“Na parte de conhecimento, a teoria de investimentos é bem simples. A dificuldade de ganhar dinheiro no mercado, de construir riqueza está na mente, na disciplina, no emocional, na tomada de decisões. Este livro trabalha muito a questão de trabalhar a mente, ser mais frio, ter mais diretriz e disciplina nas suas operações”, reforça Zanlorenzi.

Valuation - Como avaliar empresas e escolher as melhores ações Aswath Damodaran.

Neste livro, Damodaran combina com maestria os fundamentos clássicos sobre finanças, aos conceitos desenvolvidos e consagrados por ele – como o termo Valuation, conhecido no mundo inteiro. A obra apresenta conceitos que têm como objetivo levar o leitor a compreender o funcionamento de uma empresa e de seus valores intrínsecos.

“É um livro para quem quer se aprofundar no mercado de ações, conhecer o que é uma empresa, o que os analistas usam para fazer conta, ou projetar o de uma ação. Damodaran é referência no mundo como um dos melhores analistas de empresa do mundo, então essa aqui é a cereja do bolo para quem quer dar um passo a mais”, conclui Jerson Zanlorenzi.

O especialista ainda diz que não adianta ter todas essas dicas e livros em mãos se não houver disciplina tanto na leitura ou nos estudos sobre investimentos quanto na aplicação das teorias.

Construindo Riqueza

Você se interessou por aprender mais sobre o mercado financeiro depois de pegar as dicas sobre todas essas obras? Se sim, você está no caminho certo e pode fazer parte do grupo VIP da jornada Construindo Riqueza.

Até o dia 13 de outubro, os participantes terão a oportunidade de participar de um Grupo Fechado com o especialista do BTG Pactual digital, onde receberão conteúdos exclusivos e diários sobre como cuidar melhor do seu dinheiro para alcançar seus objetivos. As inscrições são gratuitas, mas o número de participantes é limitado.

Ao final da jornada, os participantes terão a oportunidade de se inscrever na pré-venda do curso de Zanlorenzi em parceria com a EXAME Academy, onde contarão com uma ajuda mais individualizada de especialista para quem busca construir seu patrimônio.

Dê o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira. Inscreva-se na Jornada Construindo Riqueza.