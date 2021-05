Quer investir em ESG no exterior? Fundo de BDR pode ajudar

Empresas que adotam critérios de ESG (relacionados a práticas sociais, ambientais e de governança) são mais responsáveis, ágeis e tendem a alcançar o sucesso com mais facilidade. Por isso, tem crescido o número de investidores interessados no assunto com o objetivo de alocar o patrimônio com mais assertividade. E uma das formas de nesse setor é por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

Estamos falando de recibos de empresas negociadas no exterior. Eles representam uma forma de investir em empresas com boas práticas de ESG, diversificar a carteira e ainda ter exposição ao mercado global. Ou seja, é uma possibilidade de diversificar o portfólio com ativos que não dependem apenas do cenário econômico brasileiro e que refletem boas práticas ambientais, sociais e de governança.

Fundo de BDR

O BTG Pactual digital tem em sua plataforma o BTG Pactual Globais FIA – BDR Nível I. O fundo é composto de BDRs que têm como lastro as de diversos ETFs (fundos que acompanham índices) estrangeiros.

O produto é acessível a partir de 1 real e indicado para investidores com perfil arrojado por causa da volatilidade do mercado de ações. Ele conta com gestão ativa da Asset do BTG Pactual, com profissionais experientes que acompanham o dia a dia das empresas e fazem ajustes quando necessário em busca de mais rentabilidade. A é 1% ao ano.

A carteira é composta de 15 ativos de diversos setores dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, entre outros países em busca de ganhos de capital no médio e . Entre eles, estão dois ETFs com foco em ESG que garantem ao investidor exposição às melhores empresas dos Estados Unidos e de mercados emergentes. Portanto, representam uma maneira diversificada de investir no setor.

iShares Inc ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)

O fundo de BDR do BTG é composto de 7,9% do ETF ESG EM (Emerging Markets). Ele busca acompanhar os resultados de um índice composto de ações de mercados emergentes de grande e média capitalização, que seguem boas práticas de ESG e apresentem uma relação risco e retorno semelhante ao índice MSCI Emerging Markets, um dos principais benchmarks do mercado financeiro. Entre as empresas do portfólio estão Alibaba, Samsung, Baidu, Lenovo, LG, entre outras.

iShares Trust ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)

Há também 5,0% de ESG USA na carteira. Esse ETF busca rastrear os resultados de um índice composto de empresas americanas com bons padrões ESG, enquanto exibem características de risco e retorno semelhantes ao índice MSCI USA. Na composição desse ETF, é possível encontrar grandes companhias, como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, entre outras.