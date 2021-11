Quer investir no exterior? Veja as recomendações do BTG para novembro

O BTG Pactual digital (BPAC11) divulgou, nesta segunda-feira, 1º, sua carteira recomendada de BDRs com algumas alterações. Além da redução de 15% para 10% na participação da Apple (AAPL34), os estrategistas do banco também incluíram a Coca-Cola (COCA34) no portfólio. Para acomodar a entrada do gigante do setor de bebidas, o BDR da Micron Technology (MUTC34) foi retirado da carteira.

“Retiramos o BDR da Micron pela baixa visibilidade que temos no setor de semicondutores, principalmente no nicho da companhia [placas de memória e drives de armazenamento], que parece mais desbalanceado em relação à demanda global e mais competitivo, configurando maior risco aos preços unitários dos chips”, explicam os especialistas no relatório.

Lançada em julho deste ano, a carteira de BDRS do BTG busca oferecer as melhores oportunidades de investimento no exterior com base em uma análise conjunta dos fundamentos das companhias e do cenário econômico global. O objetivo é superar o BDRX, que é o índice de referência da B3 para os BDRs.

Em um outubro marcado principalmente pelo aumento da inflação e diminuição dos estímulos monetários por alguns dos principais bancos centrais, a carteira teve retorno positivo de 6,2%, ante 11,2% do BDRX.

Ainda assim, a performance é considerada “muito satisfatória” pelos estrategistas do banco, especialmente quando comparada com a queda de 6,7% do . Veja no gráfico de desempenho abaixo.

Alterações na carteira

Em um cenário global de inflação elevada, a inclusão da Coca-Cola no portfólio se mostra bastante estratégica. Isso porque, de acordo com os analistas do banco, os setores mais defensivos (como os de alimentos, saúde e utilities) tendem a ter mais facilidade para repassar os aumentos de custos aos consumidores, dada a essencialidade de seus produtos e serviços.

“Inclusive, os fortes resultados do terceiro trimestre divulgados na semana passada apontam para esta direção: o grande volume de bebidas vendido — acima dos níveis de 2019, antes da pandemia — e os aumentos de implementados nos últimos meses compensaram as pressões de custos”, destacam.

No acumulado de 2021 até setembro, a companhia teve 9,2 bilhões de dólares de fluxo de caixa ao acionista, um aumento de quase 50% sobre o mesmo período de 2020.

Já a diminuição na exposição ao BDR da Apple teve como base as dificuldades na cadeia de suprimento de componentes (principalmente chips) ao longo da pandemia; que acabaram afetando negativamente os resultados da empresa no último trimestre.

Os resultados divulgados em 28 de outubro revelaram uma receita de 83,4 bilhões de dólares, enquanto a expectativa de mercado era de 84,8 bilhões de dólares. De acordo com os dados da Refinitiv, este trimestre foi o primeiro desde abril de 2016 em que a empresa não superou as estimativas de do consenso de mercado.

Ainda assim, a Apple retornou 23,4 bilhões de dólares em recompras de e para os acionistas no trimestre — o que, aliado aos fortes fundamentos da companhia, motivou a permanência do BDR na carteira deste mês.