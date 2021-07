IPCA, Iguatemi e Jereissati, Oi e o que mais move o mercado

A aversão ao risco predomina no mercado internacional na manhã desta quinta-feira, 8, com o maior pessimismo sobre a recuperação da economia global. Além de temores sobre os efeitos da variante delta, que já levou regiões da Ásia a readotarem o lockdown, dados econômicos divulgados nesta semana saíram abaixo das expectativas, reforçando essa percepção.

Nos Estados Unidos, os índices futuros caem mais de 1%, enquanto o rendimento dos títulos americanos de 10 anos - inversamente proporcional à demanda e tido como o ativo mais seguro do mundo e - despenca 4%. No câmbio, o dólar sobe frente às principais moedas emergentes, mas registra leve perda contra divisas desenvolvidas.

O que pode alterar esse cenário são os dados semanais de seguro desemprego, que serão divulgados às 9h30 nos Estados Unidos. Em três das últimas quatro divulgações os números saíram piores do que o esperado e a expectativa para esta semana é de 350.000 pedidos. Caso confirmado, o número será o menor desde março de 2020, mas ainda acima da casa do patamar de 200.000 pedidos considerado o “normal” do pré-pandemia.

No Brasil, a aversão ao risco pode ser ainda maior, dada a possibilidade de uma maior busca por ativos de proteção antes do feriado paulista desta sexta-feira, que manterá fechados os mercados à vista e de futuros da B3.

Por aqui, o principal dado econômico do dia será o IPCA de junho, para o qual o mercado espera uma alta mensal de 0,59%, de acordo com o consenso da Bloomberg. Na comparação anual, a inflação medida pelo IBGE deve subir de 8,06% para 8,41%, se afastando ainda mais do topo da meta de inflação para 2020, de 5,25%.

Iguatemi

Foi aprovada em em assembleia geral extraordinária a incorporação das da Iguatemi (IGTA3) pela Jereissati Participações. Após a conclusão da reestruturação societária, a Jereissati adotará o nome da empresa controlada e passará a ser negociada em forma de units na B3.

Em comunicado sobre a proposta de reorganização societária, o Iguatemi havia informado que a operação tem como objetivo “simplificar a estrutura societária das Companhias, consolidando as suas bases acionárias em uma única companhia, sem alteração da sua estrutura de controle, propiciando, assim, um aumento de liquidez de suas ações e uma maior capacidade de investimento e crescimento.”

Cogna e Tim

A Anhanguera Educacional, subsidiária da Cogna (COGN3), fechou um acordo com a TIM (TIMP3) para o lançamento de campanhas de marketing e oferecer 250 cursos a distancia de graduação e pós-graduação e 400 cusrsos livres 100% digitais no conceito mobile first. Dependendo do resultado da parceria, a TIM poderá ter participação de 30% na Ampli, empresa criada para o oferecer esses cursos online

Oi

A Oi (OIBR3/OIBR4) informou em fato relevante que o leilão do controle de sua empresa de fibra ótica, InfraCo, foi vencido pela proposta apresentada em conjunto pela Globonet e BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame). A proposta, de 12,9 bilhões de reais, havia sido aprovada ainda em abril. E embora existisse espaço para o recebimento de uma proposta com valores superiores, nenhuma outra foi feita, segundo a Oi.

Três Tentos

A Três Tentos precificou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) por 12,25 reais por ação, movimentando 1,345 bilhão de reais. Do valor total, 86% será destinado ao caixa da empresa, enquanto o restante ficará com os acionistas que venderam participação na oferta. As ações passarão a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira, 12.