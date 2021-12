IPCA, inflação nos EUA, Nubank na B3 e o que mais move o mercado

A semana termina nesta sexta-feira com uma agenda cheia de eventos e divulgação. No radar dos investidores, em particular no Brasil, estará a divulgação de dois indicadores de inflação ao consumidor em novembro, no Brasil e nos Estados Unidos: o IPCA e o CPI, às 9h e às 10h30, respectivamente.

No mercado global, índices de da Europa e futuros dos índices em Nova York com leve queda e leve alta, respectivamente, com investidores no aguardo da divulgação do CPI, que pode pesar de forma decisiva para a reunião do Federal Reserve (o Fed) da próxima semana.

Veja a seguir os principais índices de ações às 6h50 de Brasília:

STOXX 600 (Europa): -0,41%

FTSE 100 (Londres): -0,16%

DAX (Frankfurt): -0,26%

CAC 40 (Paris): -0,32%

Futuro do S&P: +0,24%

Futuro do Dow Jones: +0,11%

Futuro da Nasdaq: +0,27%

Nikkei (Tóquio): +1,42%

Veja a seguir o resumo dos principais destaques desta sexta-feira:

IPCA em novembro

O IBGE divulga às 9h o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de novembro, que deve apontar uma leve desaceleração na margem, com uma variação de 1,09%, segundo estimativa da equipe de Macro & Estratégia do BTG Pactual no relatório Spoiler Macro. A taxa no acumulado em 12 meses atingiria o pico no ano, em 10,87%.

Em outubro, essas variações ficaram em 1,25% e 10,67%, respectivamente.

Inflação nos EUA

O consenso de mercado aponta para uma inflação ao consumidor medida pelo CPI de 0,7% em novembro na comparação com outubro e uma taxa anualizada de 6,7%, o que seria a mais elevada desde o começo dos anos de 1980.

Somando-se ao fato de que o número de pedidos de auxílio-desemprego na última semana foi o menor em mais de meio século -- sinal de que o emprego está em situação confortável em termos de demanda por vagas --, uma inflação em aceleração em níveis já elevados pode ser decisiva para que os integrantes do Fed decidam na semana que vem intensificar o tapering, o programa de retirada de estímulos por meio da compra de ativos.

Nubank na B3

O dia também reserva para às 10h30 a cerimônia de comemoração pela negociação de BDRs (recibos de ações listadas no exterior) do Nubank na B3, em São Paulo (os papeis começaram a ser operados ontem), com o tradicional toque de sino que marca o início de pregão. Os fundadores David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible são presença garantida, um dia depois de fazerem o mesmo na de Nova York.

As ações do Nubank (NU) na Nyse fecharam em alta de 14,78% na estreia ontem, enquanto os BDRs (NUBR33) subiram 20,10%.

O banco digital ganhou cerca de 58,5 bilhões de reais em valor de mercado no primeiro dia, encerrando o pregão a 290 bilhões de reais, como terceira empresa brasileira de capital aberto mais valiosa, atrás apenas de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3, PETR4).