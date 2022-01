IPCA, Powell, Eternit, Azul, Aura e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais avançam nesta terça-feira, 11, recuperando parte das últimas perdas, impulsionadas por preocupações sobre o aperto da política monetária americana.

de tecnologia, que estiveram entre as maiores quedas recentes, lideram a recuperação do mercado europeu. As bolsas da França e da Alemanha são destaques desta manhã, subindo mais de 1%.

O apetite pelo setor de tecnologia também tem reflexos no mercado de futuros americano, com a alta do índice Nasdaq superando as do S&P 500 e Dow Jones. Com maior concentração das big techs, o índice vem de queda de 5,6% desde o segundo pregão do ano.

Powell no Senado

Apesar do tom positivo, alta de juros e medidas para controlar a inflação permanecem como pano de fundo das negociações. O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nomeado para um segundo mandato à frente da instituição, se prepara para seu testemunho no Comitê Bancário do Senado americano, que terá início às 12h.

Em pronunciamento já publicado e que deve marcar o início da sessão, Powell irá reforçar a importância de seu compromisso em “evitar que a inflação mais alta se consolide”.

“Sabemos que a inflação alta cobra um , principalmente para aqueles menos capazes de arcar com os custos mais altos de bens essenciais como alimentação, moradia e transporte. Estamos fortemente comprometidos em alcançar nossos objetivos estatutários de emprego máximo e estabilidade de preços”, diz o documento.

IPCA

Temores sobre a inflação também seguem presentes no mercado brasileiro e deve ser um dos assuntos principais desta terça. Isso porque está prevista para às 9h a divulgação do IPCA de dezembro pelo IBGE, para o qual a expectativa é de 0,65% de alta, reduzindo a inflação anual de 10,74% para 9,97%.

Pelas projeções de mercado, a inflação brasileira deve perder força ao longo do ano, mas a um preço caro: o de juros altos e atividade fraca. No último boletim Focus, economistas revisaram para 11,75% a estimativa de para 2022 e o PIB, para 0,28%.

Eternit

A Eternit (ETER3) informou na última noite a compra da empresa de fibrocimento Confibra, com capacidade de produção de 168.000 toneladas por ano. A aquisição representa um incremento de 20% na produção da Eternit.

O preço pago pela Confibra foi de 110 milhões de reais, que poderá ser acrescido em 10 milhões de reais, dependendo do cumprimento de metas. A operação ainda precisa do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Aura

A Aura Minerals (AURA33) atingiu seu próprio recorde de produção de ouro para um trimestre. Entre outubro e dezembro de 2021, a companhia atingiu 77.594 onças de ouro contra 69.148 no mesmo período de 2020. A produção total de ouro em 2021 foi de 268.983 onças, 32% superior ao ano anterior.

Azul

A Azul (AZUL4) registrou 2,581 milhões de passageiros domésticos no mês de dezembro, 20,9% acima do número apresentado em dezembro de 2019, ainda antes do início da pandemia. A taxa de ocupação dos voos domésticos, de 82,3%, foi a mesma de dois anos atrás. Por outro lado, a frente internacional segue com marcas abaixo do período pré-covid. Em 2021 foram 1,419 milhão de passageiros para voos internacionais da Azul contra 7,151 milhões em 2019.