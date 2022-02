IPCA, prévia da Petrobras, Klabin, Suzano, Oi e o que mais move o mercado

Os principais índices de avançam na manhã desta quarta-feira, 9, com investidores animados com a divulgação dos próximos balanços corporativos. Números da Walt Disney e Uber estão entre os mais aguardados do mercado americano, enquanto os da L’Oreal e AkzoNobel ganham os holofotes da Europa. No Brasil, a temporada de resultados começa a tomar forma.

O balanço do Bradesco, divulgado na última noite, deve gerar reações no mercado, após seu recorrente ter saído abaixo do consenso da Bloomberg. A empresa ainda aproveitou para divulgar seu guidance para este ano. O Bradesco espera aumentar sua carteira de crédito expandida entre 10% e 14% e sua receita com serviços entre 2% e 6%. O balanço do Itaú (ITUB4) está previsto para esta quinta-feira, 10.

Celulose em números

Esta quarta será tomada por balanços do setor de celulose. A Klabin (KLBN11) irá apresentar seu resultado antes do início do pregão e a Suzano (SUZB3), após. A expectativa é de que ambas as companhias registrem quedas significativas em seus indicadores de rentabilidade.

A projeção de lucro líquido de analistas do BTG para a Klabin é de 1,836 bilhão de reais, 54,6% abaixo na comparação anual. Para a Suzano, a estimativa é de lucro de 6 bilhões de reais, 66,9% menor do que o do quarto trimestre de 2020.

Prévia da Petrobras

A Petrobras (PETR3/PETR4) irá divulgar seu relatório de produção após o encerramento do pregão. Os números servirão para balizar as expectativas sobre o resultado da companhia, previsto para o próximo dia 23.

Cade julga venda da Oi Móvel

Está previsto para esta quarta o julgamento que deve decidir sobre a venda da Oi Móvel para a Vivo, Tim e Claro. As incertezas sobre o desfecho cresceram após empresas que ficaram de fora do negócio terem manifestado interesse por ativos da Oi (OIBR3/OIBR4). Segundo o jornal O Globo, que teve acesso a fontes próximas do assunto, a venda da Oi Móvel deverá ser aprovada, mas com restrições.

Equatorial levanta R$ 2,8 bi

A Equatorial (EQTL3) precificou sua oferta subsequente (follow-on) a 23,50 reais por ação, levatando cerca de 2,8 bilhões de reais. O dinheiro, segundo a empresa, será totalmente utilizado na compra da participação na Echoenergia Participações.

IPCA de janeiro

O principal dado econômico do dia será o IPCA de janeiro, previsto para ser divulgado às 9h pelo IBGE. As estimativas colhidas pela Bloomberg apontam para uma alta mensal de 0,55%, com a inflação acumulada de 12 meses acelerando de 10,06% para 10,39%. O dado pode reforçar a percepção de um aperto monetário mais duro pelo BC, caso saia acima do esperado.

Vendas do varejo

Investidores ainda estarão atentos aos dados de vendas do varejo de dezembro, que sairão no mesmo horário do IPCA. A expectativa é de queda mensal das vendas de 0,5%, com a perda anual chegando a 3,3%.