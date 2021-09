iPhone 13 começa a ser vendido, Nubank abre 700 vagas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Evergrande, IPCA-15, IPO da Bluefit e o que move o mercado

Preocupações sobre gigante chinesa volta ao radar após empresa deixar de pagar dívidas

Novos iPhones 13 começam a ser vendidos, sob resenhas mistas

De acordo com análises iniciais, melhoras na bateria e câmera são incrementais em relação ao ano passado, mas grandes se comparadas a gerações mais antigas

Nubank tem quase 700 vagas em tecnologia, para diversos níveis e países

Oportunidades estão disponíveis para pessoas em diferentes níveis de experiência e localidades

BC chinês proíbe transações com e promete repressão

Bolsas estrangeiras são proibidas de oferecer serviços a investidores da China

Bolsonaro: população não deve usar elevador para combater falta de energia

Bolsonaro voltou a pedir que as pessoas apaguem "uma luz em casa", além de sugerir banho frio: "Tomar banho é bom, mas se puder tomar banho frio, é muito mais saudável"

Entre o receio e a excitação, brasileiros voltam a planejar o réveillon

Com o fim da pandemia no horizonte, eventos se organizam para receber um público ávido por curtição - mas tudo depende do avanço da vacinação

Empreendedorismo no Brasil dispara; é hora de abrir o próprio negócio?

econômica levou milhões de brasileiros a abrirem o próprio negócio e registros de MEIs cresceram 8,4% em 2020. Descubra como começar a empreender

R$ 295 bi: a festa dos com alto e o “leão” solto na pista

Em 2021, a distribuição de dividendos deve atingir a marca extraordinária de R$ 295 bilhões, estima o Bradesco BBI

Yuny lançará R$ 1,5 bi em imóveis em 2021, mas vê aumento de preços

Incorporadora desistiu do IPO, mas buscou outras fontes de recursos para lançar sete prédios de médio e alto padrão neste ano em São Paulo

Política e mundo

Lira marca sessão de plenário extra para acelerar votação dos precatórios

PEC dos Precatórios só pode ser votada na comissão especial após dez sessões de plenário. Normalmente, só há deliberações de terça a quinta-feira

Desmatamento pode levar o Brasil a novas crises hídricas

Redução de chuvas no Brasil Central e secas são resultado de políticas ambientais. Para especialista, país precisa de planejamento de para preservar agronegócio e setor energético

Confiança da população nos três poderes cai, diz Datafolha

A Presidência da República foi a instituição que teve a maior piora: em 2019, tinha a desconfiança de 31% dos entrevistados e, agora, está com 50%

Confiança do consumidor cai 6,5 pontos em setembro

Segunda queda seguida na confiança do consumidor "confirma a interrupção da tendência de recuperação iniciada em abril, após a segunda onda de covid", diz a FGV

Por que o candidato de Merkel está perdendo as eleições na Alemanha

Apesar de a chanceler deixar o cargo com popularidade em alta, a visão de parte dos eleitores na Alemanha é de que podem ser necessárias mudanças mais estruturais

Deportação de haitianos intensifica críticas a Biden

Esta semana, o governo americano intensificou a deportação de haitianos que chegam em busca de asilo

Enquanto você desligou…

Savage X Fenty Show e filme de Richthofen: estreias para o fim de semana

Estreias do filme "A Menina Que Matou os Pais/O Menino Que Matou Meus Pais" e o volume 3 de "Savage X Fenty Show" no Prime Video. Já na Netflix a 4ª temporada de "Cara Gente Branca" e mais

Agora você pode ser um entregador do iFood no GTA - e ganhar cupons

Experiência é possível no principal servidor do GTA V da América Latina, o Cidade Alta

Eduardo Leite é favorito para ganhar as prévias do PSDB, diz Eurasia

Uma das maiores consultorias de risco político do mundo avalia que o governador gaúcho tem mais chances de derrotar Bolsonaro e ir ao segundo turno

Esforço em vão? Corpo recupera 28% das calorias gastas no treino. Entenda

Além disso, carregar quilos extras aumenta a compensação de calorias, tornando a perda de peso por meio de exercícios ainda mais evasiva, diz estudo

Agenda

O Brasil divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), conhecido como uma prévia do IPCA oficial, referente ao mês de setembro.

Nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Usadas, que mede o número anualizado de edifícios residenciais usados, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.. Também nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento.

Frase do dia

“Faça simples. Faça memorável. Faça convidativo ao olhar. Faça divertido para ler” -- Leo Burnett.

Abertura de mercado